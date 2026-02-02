Россияне в тисках стресса: почему тревожность стала новой нормой для общества

Рост числа стрессовых и тревожных расстройств в России связан с постоянным эмоциональным напряжением, ростом стрессовых факторов и общей нестабильностью в обществе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в России выросла заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. В 2024 году таких случаев было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020-м. По данным аптечных продаж, с 1 по 18 января 2026 года россияне приобрели более миллиона упаковок антидепрессантов — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бурцев отметил, что рост стрессовых расстройств в последние годы — закономерная реакция общества на длительное психологическое давление. По его словам, тревожность усиливается на фоне общей нестабильности, военных событий и постоянного информационного напряжения.

"Психотравмирующих ситуаций становится все больше, и пациенты начинают чаще обращаться к врачам. Это естественно, ведь эмоциональное состояние людей напрямую зависит от внешних обстоятельств. Конечно, нельзя исключить влияние таких факторов, как специальная военная операция — она стала мощным стрессором для всего общества. Человек просто не может абстрагироваться от происходящего вокруг", — пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что многие россияне путают настоящую депрессию с временным упадком сил или переутомлением и начинают бесконтрольно принимать антидепрессанты. Такое самолечение, по его словам, не только бесполезно, но и может привести к ухудшению состояния.

"Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость. Это клиническое состояние, которое диагностируется по совокупности симптомов — снижению активности, тревожности, апатии и потере интереса к жизни. Поэтому важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а пройти обследование. Если есть тревожность или усталость, нужно сначала обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к психиатру", — подчеркнул Бурцев.

Он добавил, что для снижения уровня стрессовых состояний необходимы профилактические программы, особенно среди молодежи. По его словам, важно развивать культуру ответственного отношения к психическому здоровью и формировать понимание, что лечением должны заниматься специалисты, а не интернет-форумы.