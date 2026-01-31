Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей

Конфликты между детьми могут быть не только источником стресса для родителей, но и возможностью научить ребёнка важным жизненным навыкам. Как отмечает психолог Татьяна Загородняя, привычная стратегия вмешательства родителей часто лишь усиливает напряжение, вместо того чтобы помочь детям понять свои эмоции и мотивы друг друга.
Часто взрослые при детских ссорах стремятся выяснить "кто начал" и наказать виновного. Такой подход, по словам эксперта, усиливает соперничество и обиду: один ребёнок оказывается "правым", другой — "виноватым". Загородняя подчёркивает, что именно это закрепляет модель поведения, где победа важнее понимания. Об этом сообщает издание argumenti. ru.
Эксперт отмечает, что детские конфликты - это возможность выстраивать ключевые навыки коммуникации и умение договариваться. Родители могут задавать вопросы, которые побуждают к размышлению: "Как ты думаешь, почему он так поступил?" или "Что ты сам можешь сделать, чтобы ситуация изменилась?". Таким образом, ребёнок учится искать решения, а не сосредотачиваться на победе любой ценой.
Способность решать конфликты, по мнению Загородней, не является врожденной чертой. Она формируется через наблюдение за поведением взрослых в сложных и стрессовых ситуациях. Когда родители демонстрируют конструктивные способы справляться с эмоциями и разногласиями, дети перенимают эти модели. В итоге ссора превращается из вспышки агрессии в обучающий опыт, который закладывает основу для здоровых отношений в будущем.
