Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе

Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии

Здоровье

Необычный вызов для бригады скорой помощи в Подмосковье обернулся быстрой и точной работой врачей. В Красногорске медикам пришлось экстренно спасать молодого мужчину с риском серьёзных осложнений, причиной которых стал бытовой предмет.

Медицинские перчатки
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинские перчатки

Экстренная ситуация в приёмном отделении

В городскую больницу Красногорска 30 января был доставлен 21-летний пациент с острой урологической проблемой. По данным медиков, на половой орган мужчины оказалась надета пластиковая бутылка объёмом 1,5 литра, снять которую самостоятельно он не смог. В результате быстро развился выраженный отёк мягких тканей.

Состояние пациента на момент поступления оценивалось как стабильное, однако врачи зафиксировали признаки нарушения кровоснабжения. Такая ситуация считается потенциально опасной, поскольку длительное сдавление тканей может привести к ишемии и необратимым последствиям.

Решение врачей и ход операции

Медицинская команда приняла решение о срочном оперативном вмешательстве. Манипуляцию проводили урологи под спинальной анестезией, чтобы минимизировать болевые ощущения и снизить риск осложнений. Основной задачей было аккуратное освобождение тканей без дополнительной травматизации.

"В экстренном порядке под спинальной анестезией урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку, включая ее горлышко, и полностью освободили ткани. Все прошло успешно, без осложнений, кровообращение было восстановлено", — отметил заведующий урологическим отделением больницы Петр Сысоев.

Состояние пациента и предупреждение медиков

После удаления инородного предмета состояние молодого человека улучшилось практически сразу. Болевой синдром исчез, отёк начал спадать, а функции органа, по словам врачей, не пострадали. Пациента выписали под амбулаторное наблюдение уролога.

В медицинском учреждении подчеркнули, что подобные случаи представляют серьёзную опасность. При длительном нарушении кровотока возможно развитие некроза тканей, что требует более сложного лечения. Врачи настоятельно рекомендуют не пытаться решать такие проблемы самостоятельно и незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Еда и рецепты
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Домашние животные
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Популярное
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Один простой шаг перед окрашиванием может испортить цвет или спасти результат. Почему привычный совет больше не работает и когда есть исключение.

Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Последние материалы
Погода шатает планету: струйный поток уходит в занос и тасует климат по-новому
Опасный список вторички: шесть машин, которые чаще всего загоняют владельцев в траты
Сода решает всё: один странный шаг перед сливом — и засор уходит без усилий
Запахи, которые кажутся безобидными, перегружают тело: скрытая опасность из воздуха
Махровые полотенца превращаются в наждачку: простой трюк, который всё исправляет
Не успели оформить — получили протокол: в Подмосковье ловят собак без регистрации
Дачники массово переделывают дорожки: новый материал держится так, что лом не берёт
Цены на парковки растут не случайно: в комитете по транспорту раскрыли план
Один крик — и питомец напуган: как человеческий голос разрушает собачью устойчивость
После этого маринада скумбрия шокирует всех: нежнее, ярче и вкуснее, чем дорогая рыба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.