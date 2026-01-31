Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии

Необычный вызов для бригады скорой помощи в Подмосковье обернулся быстрой и точной работой врачей. В Красногорске медикам пришлось экстренно спасать молодого мужчину с риском серьёзных осложнений, причиной которых стал бытовой предмет.

Экстренная ситуация в приёмном отделении

В городскую больницу Красногорска 30 января был доставлен 21-летний пациент с острой урологической проблемой. По данным медиков, на половой орган мужчины оказалась надета пластиковая бутылка объёмом 1,5 литра, снять которую самостоятельно он не смог. В результате быстро развился выраженный отёк мягких тканей.

Состояние пациента на момент поступления оценивалось как стабильное, однако врачи зафиксировали признаки нарушения кровоснабжения. Такая ситуация считается потенциально опасной, поскольку длительное сдавление тканей может привести к ишемии и необратимым последствиям.

Решение врачей и ход операции

Медицинская команда приняла решение о срочном оперативном вмешательстве. Манипуляцию проводили урологи под спинальной анестезией, чтобы минимизировать болевые ощущения и снизить риск осложнений. Основной задачей было аккуратное освобождение тканей без дополнительной травматизации.

"В экстренном порядке под спинальной анестезией урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку, включая ее горлышко, и полностью освободили ткани. Все прошло успешно, без осложнений, кровообращение было восстановлено", — отметил заведующий урологическим отделением больницы Петр Сысоев.

Состояние пациента и предупреждение медиков

После удаления инородного предмета состояние молодого человека улучшилось практически сразу. Болевой синдром исчез, отёк начал спадать, а функции органа, по словам врачей, не пострадали. Пациента выписали под амбулаторное наблюдение уролога.

В медицинском учреждении подчеркнули, что подобные случаи представляют серьёзную опасность. При длительном нарушении кровотока возможно развитие некроза тканей, что требует более сложного лечения. Врачи настоятельно рекомендуют не пытаться решать такие проблемы самостоятельно и незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".