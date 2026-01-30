Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации

Главная ошибка при лечении насморка — бездействие и уверенность, что он пройдет сам. Такое отношение нередко заканчивается гнойным воспалением пазух, отеком лица и даже поражением оболочек головного мозга. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам специалиста, самая распространенная ошибка — бездействие. Многие уверены, что насморк "сам пройдет", не понимая, что воспаление развивается с первых часов болезни. В это время слизистая отекает, а проход в гайморову или лобную пазуху перекрывается, что приводит к скоплению гноя и быстрому ухудшению состояния.

"Первая ошибка — это бездействие, когда человек считает, что насморк пройдет сам. Воспаление не делает пауз: оно идет ежеминутно и ежесекундно, днем и ночью, без выходных и праздников. Отверстие в пазухе закрывается, там начинает зреть гной, который густой, как мед, и сам выйти не может. В результате развивается сильный болевой синдром, отекают щеки и веки, и человек уже не может дотронуться до лица", — рассказал Зайцев.

Он отметил, что без лечения воспаление может привести к крайне опасным последствиям. Гной разрушает слизистую, проникает через анатомические щели и может достичь оболочек головного мозга, вызывая вторичный риногенный менингит.

"Если вовремя не вмешаться, гной контактирует со стенками слизистой и разрушает их. При фронтите верхнее веко заплывает, глаз невозможно открыть, щека становится болезненной. Следующий этап — это вторичный гнойный менингит, когда воспаление переходит на мозговые оболочки. В таких случаях пациент оказывается не в лор-отделении, а в реанимации, где нередко требуется экстренная операция по дренированию пазух", — пояснил врач.

Еще одна серьезная ошибка, по словам Зайцева, — самостоятельное промывание носа под давлением. Несмотря на кажущуюся безвредность процедуры, она может спровоцировать застой жидкости в пазухах и усугубить воспаление.

"Когда человек промывает нос, думая, что помогает себе, он фактически загоняет раствор в пазуху, откуда тот не может выйти из-за клапанного механизма. В замкнутом пространстве жидкость нагнаивается, и весь процесс повторяется — боль, распирание, гной, риск менингита. Даже если такого пациента потом удается вывести из тяжелого состояния, он часто становится хроническим больным", — объяснил врач.

Зайцев добавил, что положительная динамика при лечении насморка должна проявляться с первых дней. Если сегодня нос заложен, завтра стало легче, а через день симптомы ослабли — процесс идет правильно. Однако при нарастании симптомов или ухудшении состояния, особенно на фоне самостоятельного лечения, необходимо немедленно обратиться к лор-врачу. Врач, по словам специалиста, примет пациента в любом состоянии, но чем раньше начата терапия, тем выше шанс избежать осложнений и быстрее восстановиться.