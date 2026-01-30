Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса

Во время снижения веса необходимо отказаться от продуктов, мешающих формированию дефицита калорий и нарушающих работу обмена веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Эндокринолог объяснила, что главная ошибка людей, стремящихся похудеть, — это вера в универсальные "правильные" продукты. По словам врача, даже полезные крупы и бобовые могут препятствовать снижению веса, если в рационе они занимают центральное место. Поэтому в период активного похудения их необходимо полностью исключить.

"Во время снижения веса не стоит употреблять крупы, макароны, бобовые, крахмалистые и жидкие молочные продукты. Фрукты стоит ограничить до одной штуки в день, а ягоды — до одного стакана. Даже если речь идет о продуктах, которые считаются полезными, например о гречке, они все равно замедляют процесс похудения. Эти продукты мешают организму расходовать запасы и не дают создать необходимый дефицит калорий", — рассказала Гончарова.

Она подчеркнула, что рацион должен строиться на белковых продуктах и овощах. Такое питание поддерживает организм во время дефицита калорий и позволяет терять вес безопасно. Однако эндокринолог напомнила, что выбор конкретных продуктов зависит от состояния здоровья человека. При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта стандартные рекомендации по питанию могут быть опасны.

"Мясо, рыба, птица, творог, сыр, яйца, суппродукты, морепродукты и некрахмалистые овощи — это основа правильного рациона во время похудения. Но при обострении панкреатита, желчекаменной болезни или язвенной болезни свежие овощи, фрукты и ягоды категорически противопоказаны. В таких случаях рацион составляется с учетом лечебных столов, а после выздоровления корректируется, чтобы сохранять калорийный дефицит и двигательную активность. Только врач может подобрать сбалансированное меню без вреда для здоровья", — подчеркнула эксперт.

Гончарова добавила, что самостоятельные попытки похудеть нередко приводят к срывам, замедлению обмена веществ и осложнениям со стороны пищеварительной системы. Чтобы процесс снижения веса был безопасным и эффективным, она рекомендовала обращаться к специалисту, который составит индивидуальный план питания с учетом особенностей конкретного человека.