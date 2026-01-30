Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни

Любые отклонения от привычного поведения, снижения активности или отказ от корма могут быть первыми признаками недомогания у питомца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Врач отметил, что владельцам важно наблюдать не только за физическим состоянием животного, но и за его настроением и поведенческими реакциями. Если активная собака становится вялой и апатичной или, наоборот, спокойная кошка вдруг начинает метаться и проявлять тревожность, это может говорить о развитии заболевания.

"Изменение поведения — один из первых и наиболее показательных признаков недомогания у животного. Активная и жизнерадостная собака может стать вялой и безучастной, а спокойная кошка — напротив, проявлять беспокойство и резкие движения. Часто больное животное не может найти удобное положение, долго ворочается и плохо спит", — пояснил Шеляков.

Ветеринар отметил, что внешние проявления болезни нередко сопровождаются расстройствами пищевого поведения. Отказ от еды, рвота, диарея или снижение аппетита должны насторожить владельца. При этом специалист напомнил, что определять температуру тела животного "по носу", как это часто делают хозяева, недопустимо — для этого необходим термометр.

"Если у питомца появились рвота или диарея, а также он перестал есть, нужно насторожиться. Это может быть признаком нарушения обмена веществ, заболевания почек, отравления или непроходимости кишечника. Если вы четко понимаете причину — например, кошка забралась на стол и съела красной икры, закусила сырокопченой колбасой и после этого почувствовала себя плохо, — можно дать энтеросорбент, обеспечить обильное питье и временно не кормить. Но если за день улучшения нет важно обратиться в ветеринарную клинику", — отметил Шеляков.

Ветеринар добавил, что схожие симптомы могут сопровождать и другие состояния, например пневмонию, которая особенно часто встречается зимой. По словам врача, животные могут простудиться через приоткрытые окна или во время прогулок, поэтому любое ухудшение самочувствия, особенно одышка и вялость, требует профессиональной диагностики.