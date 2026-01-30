Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Детская самооценка формируется не только из того, что родители говорят, но и из того, как они это делают — через тон, мимику и общее эмоциональное отношение. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

мама и дочь
Фото: ru.freepik.com
мама и дочь

По словам специалиста, ребенок с самого раннего возраста улавливает эмоциональное состояние взрослых и реагирует прежде всего на их интонации. Даже если слова кажутся безобидными, уничижительный или раздраженный тон может восприниматься как сигнал опасности, заставляя малыша "сжиматься" и избегать проявления эмоций.

"Ребенок, даже очень маленький, реагирует прежде всего на тон, которым с ним разговаривают. Он может быть пренебрежительным, уничижительным, и тогда ребенок сжимается, становится маленьким и незаметным. А если в голосе родителя звучит поддержка и принятие, то формируется ощущение безопасности и внутренней уверенности", — пояснила Абравитова.

Она подчеркнула, что влияние родительской речи выходит далеко за рамки отдельных фраз. Особенно опасны оскорбления и обидные слова, произнесенные даже "на эмоциях". По словам психолога, такие высказывания напрямую подрывают чувство собственной ценности и закладывают негативное отношение к себе и миру.

"Умный, ответственный родитель даже в раздражении не должен говорить ребенку грубости. В детстве идет формирование личности, и потом ее переделать уже крайне сложно. Через поведение родителей ребенок учится понимать, безопасен ли этот мир, нужен ли он в нем, может ли рассчитывать на принятие и поддержку", — отметила эксперт.

Абравитова добавила, что забота, объятия, мягкий тон и внимание формируют у ребенка базовое доверие к миру. Если же родители холодны и дистанцированы, то у малыша может сложиться ощущение, что он лишний и недостоин любви, что в будущем отразится на всех его отношениях.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
