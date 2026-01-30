Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями

Витамин Е играет важную роль в работе иммунной и репродуктивной систем, но его избыток может нанести серьезный вред организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор держит таблетку

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков "Контур.Маркета" сообщило, что единственным витамином, спрос на который вырос в январе, стал витамин Е.

Чернышова объяснила, что витамин Е относится к жирорастворимым антиоксидантам, которые необходимы организму для поддержания иммунитета, выработки энергии и нормального усвоения кислорода. Врач отметила, что его также часто применяют для улучшения репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

"Витамин Е участвует в процессах репродуктивной системы: у мужчин повышает количество и качество сперматозоидов, а у женщин способствует нормализации менструального и гормонального цикла. Он также необходим для правильного развития эмбриона, поэтому часто используется при подготовке к беременности. Возможно, рост спроса связан с тем, что россияне после праздников стали больше задумываться о здоровье и продлении рода", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что бесконтрольный прием витаминов, особенно жирорастворимых, может привести к опасным последствиям. При избытке витамина Е он накапливается в организме и способен нарушать работу сердечно-сосудистой системы.

"Сегодня врачи придерживаются мнения, что принимать витамины нужно только, если установлен их дефицит. Особенно это касается жирорастворимых витаминов, таких как витамин Е, поскольку они имеют способность накапливаться в организме, и их передозировка вредна. В частности, избыток витамина Е может привести к нарушению свертываемости крови и даже к инсульту. Поэтому самостоятельно покупать и принимать его не стоит — дозу и сроки приема должен определять врач", — заключила Чернышова.