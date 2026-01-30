Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности

Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями

Здоровье

Витамин Е играет важную роль в работе иммунной и репродуктивной систем, но его избыток может нанести серьезный вред организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Доктор держит таблетку
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор держит таблетку

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков "Контур.Маркета" сообщило, что единственным витамином, спрос на который вырос в январе, стал витамин Е.

Чернышова объяснила, что витамин Е относится к жирорастворимым антиоксидантам, которые необходимы организму для поддержания иммунитета, выработки энергии и нормального усвоения кислорода. Врач отметила, что его также часто применяют для улучшения репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

"Витамин Е участвует в процессах репродуктивной системы: у мужчин повышает количество и качество сперматозоидов, а у женщин способствует нормализации менструального и гормонального цикла. Он также необходим для правильного развития эмбриона, поэтому часто используется при подготовке к беременности. Возможно, рост спроса связан с тем, что россияне после праздников стали больше задумываться о здоровье и продлении рода", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что бесконтрольный прием витаминов, особенно жирорастворимых, может привести к опасным последствиям. При избытке витамина Е он накапливается в организме и способен нарушать работу сердечно-сосудистой системы.

"Сегодня врачи придерживаются мнения, что принимать витамины нужно только, если установлен их дефицит. Особенно это касается жирорастворимых витаминов, таких как витамин Е, поскольку они имеют способность накапливаться в организме, и их передозировка вредна. В частности, избыток витамина Е может привести к нарушению свертываемости крови и даже к инсульту. Поэтому самостоятельно покупать и принимать его не стоит — дозу и сроки приема должен определять врач", — заключила Чернышова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Садоводство, цветоводство
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
СССР снова в моде: 7 предметов интерьера, которые вчера выбрасывали, а сегодня ищут
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Десерт без нервов и формочек: тирамису превратили в конфеты без выпечки и ожидания
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.