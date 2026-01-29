Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суровые снаружи, романтики внутри: что на самом деле скрывает характер кузбассовцев
Удалёнка стала принципом: как в 2026 году меняется рынок труда Кубани
Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира

Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда

Здоровье

Регулярное питание, полноценный завтрак, соблюдение режима сна и достаточное количество воды помогают поддерживать стабильный вес без ограничений в еде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Она подчеркнула, что основа стабильного веса — это не жесткие диеты, а правильный режим питания и рацион, содержащий все необходимые нутриенты. По ее словам, утренний прием пищи играет ключевую роль, так как помогает запустить обмен веществ и наладить работу пищеварительной системы.

"Начинать день нужно с завтрака, и в нем обязательно должны присутствовать жиры — они необходимы для хорошего желчного оттока и дальнейшего усвоения питательных веществ. Если рацион сбалансирован и содержит белки, полезные жиры и сложные углеводы, например крупы или макароны твердых сортов, то к вечеру не возникает переедания. Когда человек голодает днем, вечером организм неизбежно добирает свое — это биохимический процесс, который трудно контролировать", — пояснила нутрициолог.

Специалист отметила, что не менее важно соблюдать режим сна и питьевой баланс. Нехватка жидкости может маскироваться под чувство голода, а поздний отход ко сну — нарушать обмен веществ.

"Ложиться спать нужно не позже полуночи, потому что ночью вырабатывается гормон роста. У детей он отвечает за развитие, а у взрослых — за нормальный метаболизм. Также важно пить достаточно воды: ощущение голода нередко бывает сигналом обезвоживания. Регулярная физическая активность помогает поддерживать форму без подсчета калорий и строгих ограничений", — отметила Шарапова.

Она добавила, что фрукты лучше употреблять в первой половине дня, поскольку они содержат большое количество фруктозы, которая перерабатывается печенью. Избыток, который организм не успевает усвоить, может способствовать увеличению жировых отложений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Военные новости
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Последние материалы
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Суровые снаружи, романтики внутри: что на самом деле скрывает характер кузбассовцев
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях
Удалёнка стала принципом: как в 2026 году меняется рынок труда Кубани
Сон уходит тихо, а тревога приходит сразу: приёмы, которые быстро возвращают сон
Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.