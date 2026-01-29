Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда

Регулярное питание, полноценный завтрак, соблюдение режима сна и достаточное количество воды помогают поддерживать стабильный вес без ограничений в еде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Она подчеркнула, что основа стабильного веса — это не жесткие диеты, а правильный режим питания и рацион, содержащий все необходимые нутриенты. По ее словам, утренний прием пищи играет ключевую роль, так как помогает запустить обмен веществ и наладить работу пищеварительной системы.

"Начинать день нужно с завтрака, и в нем обязательно должны присутствовать жиры — они необходимы для хорошего желчного оттока и дальнейшего усвоения питательных веществ. Если рацион сбалансирован и содержит белки, полезные жиры и сложные углеводы, например крупы или макароны твердых сортов, то к вечеру не возникает переедания. Когда человек голодает днем, вечером организм неизбежно добирает свое — это биохимический процесс, который трудно контролировать", — пояснила нутрициолог.

Специалист отметила, что не менее важно соблюдать режим сна и питьевой баланс. Нехватка жидкости может маскироваться под чувство голода, а поздний отход ко сну — нарушать обмен веществ.

"Ложиться спать нужно не позже полуночи, потому что ночью вырабатывается гормон роста. У детей он отвечает за развитие, а у взрослых — за нормальный метаболизм. Также важно пить достаточно воды: ощущение голода нередко бывает сигналом обезвоживания. Регулярная физическая активность помогает поддерживать форму без подсчета калорий и строгих ограничений", — отметила Шарапова.

Она добавила, что фрукты лучше употреблять в первой половине дня, поскольку они содержат большое количество фруктозы, которая перерабатывается печенью. Избыток, который организм не успевает усвоить, может способствовать увеличению жировых отложений.