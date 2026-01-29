Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме

Состояние кожи, волос и ногтей напрямую связано с балансом витаминов и микроэлементов в организме. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыщ на лице

Она отметила, что кожа и волосы первыми реагируют на внутренние нарушения, поэтому их состояние может служить важным индикатором дефицита витаминов. Врач подчеркнула, что характер проявлений зависит от того, каких именно веществ не хватает организму.

"Например, нехватка витамина B2 проявляется заедами в уголках рта. При дефиците кальция становятся ломкими волосы и ногти. Недостаток витамина B12, железа, фолиевой кислоты или цинка чаще всего приводит к выпадению волос. Нехватка полиненасыщенных жирных кислот делает кожу сухой, а дефицит витамина А — тусклой, замедляющейся в обновлении", — пояснила Егорова.

По словам специалиста, восполнять витаминный дефицит нужно грамотно, определив его источник. Причиной может быть как недостаточное поступление витаминов с пищей, так и нарушение их всасывания в желудочно-кишечном тракте.

"Дефицит витаминов бывает двух типов: либо в организм поступает их слишком мало с пищей, либо они плохо усваиваются в кишечнике и желудке. В идеале следует обращаться к врачу, чтобы понять, чего именно не хватает. Конечно, можно попробовать поливитамины, но лучше восполнять именно тот дефицит, который подтвержден анализами", — отметила врач.

Егорова добавила, что определить нехватку конкретных витаминов самостоятельно невозможно. Даже специалисты, подчеркнула она, проходят обследование и сдают анализы, включая генетические тесты, чтобы выявить индивидуальные особенности обмена веществ.