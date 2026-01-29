Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн

Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме

Здоровье » Красота

Состояние кожи, волос и ногтей напрямую связано с балансом витаминов и микроэлементов в организме. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Прыщ на лице
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыщ на лице

Она отметила, что кожа и волосы первыми реагируют на внутренние нарушения, поэтому их состояние может служить важным индикатором дефицита витаминов. Врач подчеркнула, что характер проявлений зависит от того, каких именно веществ не хватает организму.

"Например, нехватка витамина B2 проявляется заедами в уголках рта. При дефиците кальция становятся ломкими волосы и ногти. Недостаток витамина B12, железа, фолиевой кислоты или цинка чаще всего приводит к выпадению волос. Нехватка полиненасыщенных жирных кислот делает кожу сухой, а дефицит витамина А — тусклой, замедляющейся в обновлении", — пояснила Егорова.

По словам специалиста, восполнять витаминный дефицит нужно грамотно, определив его источник. Причиной может быть как недостаточное поступление витаминов с пищей, так и нарушение их всасывания в желудочно-кишечном тракте.

"Дефицит витаминов бывает двух типов: либо в организм поступает их слишком мало с пищей, либо они плохо усваиваются в кишечнике и желудке. В идеале следует обращаться к врачу, чтобы понять, чего именно не хватает. Конечно, можно попробовать поливитамины, но лучше восполнять именно тот дефицит, который подтвержден анализами", — отметила врач.

Егорова добавила, что определить нехватку конкретных витаминов самостоятельно невозможно. Даже специалисты, подчеркнула она, проходят обследование и сдают анализы, включая генетические тесты, чтобы выявить индивидуальные особенности обмена веществ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Садоводство, цветоводство
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным
Красота и стиль
Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Последние материалы
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Ельцин-центр и неудобная правда: почему прошлое показывают выборочно
Синяки появляются сами по себе: коже может не хватать именно этого важного витамина
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги
Зимний волосопад берем под контроль: простой и дешевый приём с обычным шампунем
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
Зимняя Москва за 4 дня: маршрут, цены и способы сэкономить без потери впечатлений
ОРВИ у взрослых: причины, симптомы и методы профилактики
Разводы исчезают за минуты: гостиничный приём возвращает душевой прозрачность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.