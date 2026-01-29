Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться

Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи

Здоровье

Врачи удивляются тому, как незаметно опасный рак кожи может развиваться на теле человека, оставаясь долгое время незамеченным даже для самого пациента. Такая картина характерна для меланомы — одного из самых агрессивных видов злокачественных опухолей кожи, о неочевидных симптомах которой рассказал медик.

Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Что скрывает меланома

Обычно меланома ассоциируется у людей с тёмной родинкой — черным или коричневым пятном на коже. Но, как отмечает врач Филатов, автор канала "Злой доктор Филатов", это неверное и ограниченное представление. Существуют формы меланомы, которые практически не выделяются визуально, не производя привычного пигмента.

Некоторые опухоли могут вовсе не вырабатывать меланин, из-за чего выглядят как бледные или розовые пятна на коже. Такие образования не вызывают боли или дискомфорта на ранних стадиях, поэтому пациенты часто игнорируют их и обращаются за помощью уже при развитии серьёзных изменений.

Опасность кроется в маскировке

Врач подчёркивает, что беспигментная меланома может долгое время оставаться незамеченной. Пациенты начинают обращать на неё внимание лишь тогда, когда пятно начинает кровоточить, изъязвляться или заметно увеличиваться в размерах. Эти признаки обычно свидетельствуют о том, что опухоль уже проникла глубже в ткани и с высокой вероятностью дала метастазы, что резко ухудшает прогноз.

Кроме того, меланома умеет "обманывать" иммунную систему. Раковые клетки способны активировать молекулы иммунных контрольных точек на своей поверхности — механизмов, которые подавляют реакцию иммунитета и помогают опухоли остаться незамеченной. Это одна из причин, почему ранняя диагностика при меланоме бывает особенно сложной.

Когда родинка — не родинка

Особую опасность, по словам врача, представляют случаи, когда меланома развивается на месте ранее существовавшей родинки. Травма невуса может вызвать воспаление и заживление, которые временно маскируют истинное состояние ткани. В этом случае даже специалист может принять меланому за обычный травмированный невус и ошибочно диагностировать.

Меланома — это крайне агрессивная злокачественная опухоль, происходящая из пигментных клеток кожи. Она отличается быстрым ростом, ранними метастазами и способностью поражать не только кожу, но и внутренние органы, слизистые оболочки или глаза. Именно такие свойства делают своевременную диагностику и внимательное отношение к изменениям на коже ключевыми факторами в борьбе с этим заболеванием. Об этом сообщает издание rosbalt.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Последние материалы
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Ельцин-центр и неудобная правда: почему прошлое показывают выборочно
Синяки появляются сами по себе: коже может не хватать именно этого важного витамина
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги
Зимний волосопад берем под контроль: простой и дешевый приём с обычным шампунем
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.