Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи

Врачи удивляются тому, как незаметно опасный рак кожи может развиваться на теле человека, оставаясь долгое время незамеченным даже для самого пациента. Такая картина характерна для меланомы — одного из самых агрессивных видов злокачественных опухолей кожи, о неочевидных симптомах которой рассказал медик.
Обычно меланома ассоциируется у людей с тёмной родинкой — черным или коричневым пятном на коже. Но, как отмечает врач Филатов, автор канала "Злой доктор Филатов", это неверное и ограниченное представление. Существуют формы меланомы, которые практически не выделяются визуально, не производя привычного пигмента.
Некоторые опухоли могут вовсе не вырабатывать меланин, из-за чего выглядят как бледные или розовые пятна на коже. Такие образования не вызывают боли или дискомфорта на ранних стадиях, поэтому пациенты часто игнорируют их и обращаются за помощью уже при развитии серьёзных изменений.
Врач подчёркивает, что беспигментная меланома может долгое время оставаться незамеченной. Пациенты начинают обращать на неё внимание лишь тогда, когда пятно начинает кровоточить, изъязвляться или заметно увеличиваться в размерах. Эти признаки обычно свидетельствуют о том, что опухоль уже проникла глубже в ткани и с высокой вероятностью дала метастазы, что резко ухудшает прогноз.
Кроме того, меланома умеет "обманывать" иммунную систему. Раковые клетки способны активировать молекулы иммунных контрольных точек на своей поверхности — механизмов, которые подавляют реакцию иммунитета и помогают опухоли остаться незамеченной. Это одна из причин, почему ранняя диагностика при меланоме бывает особенно сложной.
Особую опасность, по словам врача, представляют случаи, когда меланома развивается на месте ранее существовавшей родинки. Травма невуса может вызвать воспаление и заживление, которые временно маскируют истинное состояние ткани. В этом случае даже специалист может принять меланому за обычный травмированный невус и ошибочно диагностировать.
Меланома — это крайне агрессивная злокачественная опухоль, происходящая из пигментных клеток кожи. Она отличается быстрым ростом, ранними метастазами и способностью поражать не только кожу, но и внутренние органы, слизистые оболочки или глаза. Именно такие свойства делают своевременную диагностику и внимательное отношение к изменениям на коже ключевыми факторами в борьбе с этим заболеванием. Об этом сообщает издание rosbalt.ru.
Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.