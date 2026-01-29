Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи

Врачи удивляются тому, как незаметно опасный рак кожи может развиваться на теле человека, оставаясь долгое время незамеченным даже для самого пациента. Такая картина характерна для меланомы — одного из самых агрессивных видов злокачественных опухолей кожи, о неочевидных симптомах которой рассказал медик.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Что скрывает меланома

Обычно меланома ассоциируется у людей с тёмной родинкой — черным или коричневым пятном на коже. Но, как отмечает врач Филатов, автор канала "Злой доктор Филатов", это неверное и ограниченное представление. Существуют формы меланомы, которые практически не выделяются визуально, не производя привычного пигмента.

Некоторые опухоли могут вовсе не вырабатывать меланин, из-за чего выглядят как бледные или розовые пятна на коже. Такие образования не вызывают боли или дискомфорта на ранних стадиях, поэтому пациенты часто игнорируют их и обращаются за помощью уже при развитии серьёзных изменений.

Опасность кроется в маскировке

Врач подчёркивает, что беспигментная меланома может долгое время оставаться незамеченной. Пациенты начинают обращать на неё внимание лишь тогда, когда пятно начинает кровоточить, изъязвляться или заметно увеличиваться в размерах. Эти признаки обычно свидетельствуют о том, что опухоль уже проникла глубже в ткани и с высокой вероятностью дала метастазы, что резко ухудшает прогноз.

Кроме того, меланома умеет "обманывать" иммунную систему. Раковые клетки способны активировать молекулы иммунных контрольных точек на своей поверхности — механизмов, которые подавляют реакцию иммунитета и помогают опухоли остаться незамеченной. Это одна из причин, почему ранняя диагностика при меланоме бывает особенно сложной.

Когда родинка — не родинка

Особую опасность, по словам врача, представляют случаи, когда меланома развивается на месте ранее существовавшей родинки. Травма невуса может вызвать воспаление и заживление, которые временно маскируют истинное состояние ткани. В этом случае даже специалист может принять меланому за обычный травмированный невус и ошибочно диагностировать.

Меланома — это крайне агрессивная злокачественная опухоль, происходящая из пигментных клеток кожи. Она отличается быстрым ростом, ранними метастазами и способностью поражать не только кожу, но и внутренние органы, слизистые оболочки или глаза. Именно такие свойства делают своевременную диагностику и внимательное отношение к изменениям на коже ключевыми факторами в борьбе с этим заболеванием. Об этом сообщает издание rosbalt.ru.