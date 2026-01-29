Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Одышка, шум в голове и ушах, головокружение, обмороки и повышенное давление — одни из симптомов, которые могут указывать на сердечно-сосудистые заболевания, но часто воспринимаются как усталость или возрастные изменения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

По словам Серебрянского, одним из наиболее частых проявлений сердечной недостаточности является одышка, которая может возникать даже при незначительной нагрузке. Многие пациенты не придают этому значения, списывая недомогание на усталость или избыточный вес. При этом такое состояние требует обязательного обследования у специалиста.

"Прежде всего стоит отметить сердечную недостаточность — одно из наиболее распространенных заболеваний. Одышка является ее характерным признаком, который часто остается без внимания, особенно у женщин. Еще одна частая проблема — гипертоническая болезнь. Давление либо не измеряется вовсе, либо контролируется нерегулярно. Нередко человек самопроизвольно отменяет препараты или принимает их без консультации врача, что в итоге приводит к осложнениям", — пояснил кардиолог.

Серебрянский отметил, что многие пациенты не обращают внимания на такие проявления, как шум в голове, слабость или снижение гемоглобина. По его словам, эти признаки нередко связывают с переутомлением или возрастом, хотя они могут указывать на серьезные нарушения в работе сердца, сосудов или внутренних органов.

"Шум в голове, шум в ушах — это проявление заболевания головного мозга или связано с другими патологическими процессами в организме. Снижение гемоглобина может быть обусловлено потерей крови, язвой желудка, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или нарушением менструального цикла. Люди часто относятся к этому легкомысленно, прикладывают травы, делают примочки, вместо того чтобы обратиться к врачу. Такие состояния нельзя игнорировать, они требуют обследования", — заключил профессор.

