Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину

Живот подростка стремительно увеличивался, но сильной боли у девочки не было — и только после обращения к врачам в Приморье медики обнаружили, что за этим стоит крайне редкая и большая опухоль. Такую аномалию выявили специалисты после обследований.
17-летняя девушка обратилась к профильным врачам с жалобами на растущий живот и незначительные боли. В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края уточнили, что основной симптом был связан именно с увеличением живота — болевой синдром оставался слабым. Тем не менее диагностическое обследование выявило крупное образование на левом яичнике пациентки, размер которого составил почти 27 сантиметров.
Результаты визуализационных исследований стали шоком для врачей из-за необычных размеров новообразования именно в подростковом возрасте. В таких случаях у взрослых женщин подобные резкие увеличения встречаются крайне редко, а для подростков они практически нехарактерны.
После диагностики было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция прошла в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи 27 января. Оказалось, что внутри образования содержалось около 2,5 литра жидкости — объём, который для кист яичника встречается исключительно редко даже у взрослых пациентов.
Манипуляция выполнялась лапароскопически, что позволило существенно снизить травматичность вмешательства и ускорить восстановление.
"Нам удалось не только полностью удалить новообразование, но и сохранить яичник, что особенно важно для будущего репродуктивного здоровья пациентки", — отметил заведующий детским гинекологическим отделением Мнацакан Симонян.
Это решение хирургов имеет большое значение для сохранения функциональности органа в будущем.
Состояние девочки после операции оценивают как хорошее, и дальнейший прогноз благоприятный. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, проходит восстановительный период под наблюдением врачей. Случай необычного образования и его успешного устранения привлёк внимание медицинского сообщества в регионе именно из-за своих размеров и редкости.
Такие ситуации напоминают о важности обращения к специалистам при любых, даже неярко выраженных изменениях в состоянии здоровья, особенно в подростковом возрасте — сообщает vostokmedia.com
Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.