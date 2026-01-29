Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Живот подростка стремительно увеличивался, но сильной боли у девочки не было — и только после обращения к врачам в Приморье медики обнаружили, что за этим стоит крайне редкая и большая опухоль. Такую аномалию выявили специалисты после обследований.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Неожиданная находка в подростковом возрасте

17-летняя девушка обратилась к профильным врачам с жалобами на растущий живот и незначительные боли. В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края уточнили, что основной симптом был связан именно с увеличением живота — болевой синдром оставался слабым. Тем не менее диагностическое обследование выявило крупное образование на левом яичнике пациентки, размер которого составил почти 27 сантиметров.

Результаты визуализационных исследований стали шоком для врачей из-за необычных размеров новообразования именно в подростковом возрасте. В таких случаях у взрослых женщин подобные резкие увеличения встречаются крайне редко, а для подростков они практически нехарактерны.

Срочная операция и уникальность случая

После диагностики было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция прошла в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи 27 января. Оказалось, что внутри образования содержалось около 2,5 литра жидкости — объём, который для кист яичника встречается исключительно редко даже у взрослых пациентов.

Манипуляция выполнялась лапароскопически, что позволило существенно снизить травматичность вмешательства и ускорить восстановление.

"Нам удалось не только полностью удалить новообразование, но и сохранить яичник, что особенно важно для будущего репродуктивного здоровья пациентки", — отметил заведующий детским гинекологическим отделением Мнацакан Симонян.

Это решение хирургов имеет большое значение для сохранения функциональности органа в будущем.

Восстановление и прогноз

Состояние девочки после операции оценивают как хорошее, и дальнейший прогноз благоприятный. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, проходит восстановительный период под наблюдением врачей. Случай необычного образования и его успешного устранения привлёк внимание медицинского сообщества в регионе именно из-за своих размеров и редкости.

Такие ситуации напоминают о важности обращения к специалистам при любых, даже неярко выраженных изменениях в состоянии здоровья, особенно в подростковом возрасте — сообщает vostokmedia.com

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
