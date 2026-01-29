Неизлечимый кошмар из Азии: почему против вируса Нипах до сих пор нет вакцины и лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

От вируса Нипах не существует ни вакцины, ни специфических лекарств — применяется только симптоматическое лечение. Об особенностях новой опасной инфекции в беседе с Pravda.Ru рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Врач в защитном костюме
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач в защитном костюме

Ранее агентство РИА Новости процитировало слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарика Жазаревича, который заявил, что летальность вируса Нипах, выявленного в Индии, оценивается в диапазоне от 40% до 75%.

По словам Лукашева, специфического лечения вируса Нипах не существует — терапия направлена исключительно на облегчение симптомов. Он отметил, что возбудитель остается редким и малоизученным.

"Специфических способов лечения этого вируса не существует — применяется только симптоматическая терапия. Он считается достаточно экзотическим, потому что до сегодняшнего дня все случаи заболевания были зафиксированы в Азии и Австралии. Вирус действительно очень опасен: летальность порядка 50% на случай, и существует риск передачи от человека к человеку, хотя и неэффективной. Однако невозможно исключить, что со временем возбудитель мутирует и начнет передаваться быстрее", — пояснил вирусолог.

Лукашев подчеркнул, что случаи заражения вирусом Нипах фиксируются в основном в регионах, где россияне бывают крайне редко. Он добавил, что вероятность распространения инфекции в России пока остается низкой, однако полностью исключать риск завоза заболевания нельзя.

"Эти вспышки происходят не совсем в туристических регионах. В тех местах, где чаще всего бывают россияне, пока что вспышек не было. Но да, риск заразиться существует в Индии и существует риск заразиться от прибывшего из Индии. Хотя риск пока что умеренный, потому что за всю историю наблюдений известно всего 650 примерно случаев заболевания этим вирусом", — отметил вирусолог.

По его словам, за десятилетия, прошедшие с момента обнаружения вируса, так и не была разработана вакцина. Он объяснил это тем, что число зарегистрированных случаев заражения остается крайне небольшим, а потому исследование возбудителя и создание препаратов против него не входили в приоритетные направления здравоохранения большинства стран.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
