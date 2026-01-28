Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать

Даже незначительные нарушения сна, регулярные головные боли и снижение эмоционального фона могут быть первыми признаками серьезных неврологических проблем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Врач пояснил, что большинство пациентов недооценивают важность таких симптомов, как бессонница и нарушения сна. Они кажутся несущественными, но именно с них часто начинается развитие системных проблем, связанных с обменом веществ, давлением и общим состоянием нервной системы.

"Нарушение сна — один из самых распространенных симптомов, который люди склонны недооценивать. Многие не воспринимают бессонницу как серьезную проблему, считая ее временным явлением. Однако именно сбой в режиме сна часто становится первым сигналом неврологических нарушений и запускает цепочку других расстройств — от перепадов давления до нарушений обмена веществ и снижения устойчивости нервной системы. Сон — это фундаментальный показатель здоровья, и его качество напрямую влияет на работу всего организма", — отметил Соков.

Еще одна распространенная ошибка, по словам невролога, — привычка терпеть головные боли. Многие годами не обращаются к врачу, даже если боль повторяется несколько раз в неделю. В итоге пациенты приходят на прием только тогда, когда проблема становится хронической.

"Головные боли — это сигнал, который нельзя игнорировать. Ко мне приходят пациенты, у которых болит голова четыре-пять раз в неделю, но они считают, что это нормально. Часто люди просто терпят, думая, что пройдет само, но регулярная боль — это уже показатель неврологического нарушения, требующего внимания врача", — подчеркнул специалист.

По словам Сокова, третьим часто игнорируемым состоянием является депрессия. Она нередко воспринимается как временная усталость или плохое настроение, хотя на деле является полноценным заболеванием, требующим диагностики и лечения.

"Депрессия — это не временное снижение настроения, а полноценное заболевание с четко определенными механизмами развития, диагностическими критериями и методами лечения. Ее ранние проявления включают утрату интереса к привычной деятельности, снижение общего эмоционального фона, повышенную раздражительность и чувство подавленности. Считать, что такое состояние можно просто "перетерпеть", — серьезное заблуждение. Без своевременной помощи и терапии депрессия имеет тенденцию к прогрессированию и может привести к тяжелым последствиям", — объяснил врач.

Он добавил, что тревожность и депрессия часто развиваются параллельно, хотя имеют разные механизмы и проявления. При этом оба состояния требуют своевременной диагностики и профессионального лечения, поскольку напрямую влияют на качество жизни и состояние нервной системы.

Врач отметил, что схожая ситуация наблюдается и с хронической болью — например, в спине, — когда пациенты годами терпят дискомфорт и приходят к специалисту уже на стадии, требующей хирургического вмешательства. Невролог подчеркнул, что современная медицина ориентирована на профилактику заболеваний, и чем раньше человек обращается за помощью, тем выше шансы сохранить здоровье без сложного и длительного лечения.