Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Как Freedom Holding Corp. строит экосистему нового поколения
Городские ДТП происходят из-за этих ошибок за рулем: водители совершают их каждый день
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок

Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать

Здоровье

Даже незначительные нарушения сна, регулярные головные боли и снижение эмоционального фона могут быть первыми признаками серьезных неврологических проблем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Паническая атака
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паническая атака

Врач пояснил, что большинство пациентов недооценивают важность таких симптомов, как бессонница и нарушения сна. Они кажутся несущественными, но именно с них часто начинается развитие системных проблем, связанных с обменом веществ, давлением и общим состоянием нервной системы.

"Нарушение сна — один из самых распространенных симптомов, который люди склонны недооценивать. Многие не воспринимают бессонницу как серьезную проблему, считая ее временным явлением. Однако именно сбой в режиме сна часто становится первым сигналом неврологических нарушений и запускает цепочку других расстройств — от перепадов давления до нарушений обмена веществ и снижения устойчивости нервной системы. Сон — это фундаментальный показатель здоровья, и его качество напрямую влияет на работу всего организма", — отметил Соков.

Еще одна распространенная ошибка, по словам невролога, — привычка терпеть головные боли. Многие годами не обращаются к врачу, даже если боль повторяется несколько раз в неделю. В итоге пациенты приходят на прием только тогда, когда проблема становится хронической.

"Головные боли — это сигнал, который нельзя игнорировать. Ко мне приходят пациенты, у которых болит голова четыре-пять раз в неделю, но они считают, что это нормально. Часто люди просто терпят, думая, что пройдет само, но регулярная боль — это уже показатель неврологического нарушения, требующего внимания врача", — подчеркнул специалист.

По словам Сокова, третьим часто игнорируемым состоянием является депрессия. Она нередко воспринимается как временная усталость или плохое настроение, хотя на деле является полноценным заболеванием, требующим диагностики и лечения.

"Депрессия — это не временное снижение настроения, а полноценное заболевание с четко определенными механизмами развития, диагностическими критериями и методами лечения. Ее ранние проявления включают утрату интереса к привычной деятельности, снижение общего эмоционального фона, повышенную раздражительность и чувство подавленности. Считать, что такое состояние можно просто "перетерпеть", — серьезное заблуждение. Без своевременной помощи и терапии депрессия имеет тенденцию к прогрессированию и может привести к тяжелым последствиям", — объяснил врач.

Он добавил, что тревожность и депрессия часто развиваются параллельно, хотя имеют разные механизмы и проявления. При этом оба состояния требуют своевременной диагностики и профессионального лечения, поскольку напрямую влияют на качество жизни и состояние нервной системы.

Врач отметил, что схожая ситуация наблюдается и с хронической болью — например, в спине, — когда пациенты годами терпят дискомфорт и приходят к специалисту уже на стадии, требующей хирургического вмешательства. Невролог подчеркнул, что современная медицина ориентирована на профилактику заболеваний, и чем раньше человек обращается за помощью, тем выше шансы сохранить здоровье без сложного и длительного лечения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой?
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Ограничили доступ — получили истерику: почему коты так остро реагируют на двери
Как Freedom Holding Corp. строит экосистему нового поколения
Городские ДТП происходят из-за этих ошибок за рулем: водители совершают их каждый день
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок
Удалили зуб — и сами мешаете восстановлению: запретное действие, о котором забывают
Холодец стал главным героем — такого от традиционного блюда никто не ожидал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО «РИЦ Правда»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.