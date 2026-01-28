Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений

Повседневные привычки в общении и поведении со временем могут разрушить даже прочные отношения, если подрывают чувство доверия и безопасности между партнерами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

По словам специалиста, одной из самых разрушительных привычек является склонность подшучивать над партнером. Особенно токсичным это становится, если шутки звучат при посторонних — друзьях, гостях или коллегах. Такое поведение, подчеркивает психолог, формирует у партнера ощущение уязвимости и подрывает чувство эмоциональной безопасности, без которого невозможны близкие отношения.

"Привычка подшучивать над партнером или проявлять пассивную агрессию очень опасна. Когда человек не говорит прямо о том, что ему не нравится, а начинает язвить или отпускать колкие замечания в адрес партнера, это вызывает внутреннее напряжение. Если подобное происходит при свидетелях — друзьях или знакомых, — партнер чувствует себя униженным и незащищенным. А ведь в паре базовая потребность — это именно безопасность, и когда она нарушается, человек живет в постоянном чувстве тревоги и внутреннего дискомфорта", — отметила Метелина.

Психолог добавила, что подобное поведение со временем вызывает у человека состояние фрустрации — внутреннего напряжения и неудовлетворенности, когда потребность в безопасности и принятии не реализуется. Это постепенно ведет к эмоциональному отчуждению, росту тревожности, а в некоторых случаях — даже к депрессивным состояниям. Исключением могут быть лишь те пары, где оба партнера одинаково воспринимают шутки и не склонны обижаться.

"Такой стиль общения возможен только тогда, когда оба партнера принимают его как норму. Один пошутил — другой ответил, и оба воспринимают это легко, без обид и скрытых уколов. Для этого нужна высокая эмоциональная гибкость, умение быстро переключаться и не застревать в негативных эмоциях. Но если хотя бы один из партнеров воспринимает такие шутки болезненно, подобное взаимодействие со временем становится разрушительным для отношений", — пояснила она.

Психолог также подчеркнула, что одной из самых опасных привычек становится стремление все чаще проводить время вне дома, избегая совместного общения. Когда один из партнеров воспринимает отношения лишь как удобство — возможность вернуться в уютную квартиру, поужинать и отдохнуть, — эмоциональная связь постепенно ослабевает. По словам Метелиной, такая динамика неизбежно ведет к разрыву: нередко это происходит после рождения ребенка, когда нехватка внимания становится особенно заметной, но порой отношения начинают разрушаться гораздо раньше.