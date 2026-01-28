Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Насморк редко воспринимают как серьёзную проблему, хотя именно с него часто начинается простуда или аллергическая реакция. Заложенность носа, обильные выделения и раздражение слизистой могут сохраняться несколько дней и заметно ухудшать самочувствие.

Постоянный насморк у взрослого
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Постоянный насморк у взрослого

Почему важно не мешать естественной защите

Специалисты напоминают, что насморк — это не отдельная болезнь, а защитная реакция организма. Слизь в носу помогает выводить вирусы, аллергены и другие раздражители, снижая их воздействие на дыхательные пути.

Поэтому домашнее лечение должно быть направлено не на полное подавление симптомов, а на поддержку слизистой и облегчение дыхания. Агрессивные методы могут дать обратный эффект и затянуть восстановление. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Промывание и влажный воздух

Одним из самых эффективных способов считается промывание носа солевым раствором. Он помогает очищать носовые ходы, уменьшать отёк и облегчать дыхание. Процедуру рекомендуют проводить несколько раз в день, особенно перед сном.

Не менее важную роль играет влажность воздуха. Сухой воздух усиливает раздражение слизистой и делает насморк более мучительным. Увлажнитель, регулярное проветривание или даже простые ёмкости с водой в комнате помогают поддерживать комфортные условия для восстановления.

Тёплое питьё и домашние капли

Обильное тёплое питьё поддерживает организм в борьбе с вирусами и способствует разжижению слизи. Подойдут вода, чай, морсы или компоты, а при отсутствии аллергии — напитки с мёдом, лимоном или имбирём.

Среди домашних средств также выделяют капли на основе сока алоэ или каланхоэ, разведённого водой. Такие растворы мягко воздействуют на слизистую. В период сухости и образования корочек допустимо использовать аптечные растительные масла для смягчения носовых ходов.

Прогревание и меры предосторожности

Прогревание области носа допускается только при отсутствии температуры и гнойных выделений. Тёплая соль или крупа в тканевых мешочках прикладываются на короткое время и помогают уменьшить дискомфорт.

При этом специалисты предостерегают от опасных методов. Использование чистого сока лука, чеснока или хозяйственного мыла может вызвать ожог слизистой. Если насморк не проходит в течение недели, сопровождается высокой температурой или болями в области пазух, необходимо обратиться к врачу.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
