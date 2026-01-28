Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Хронические заболевания всё чаще становятся фоном повседневной жизни, при этом многие из них формируются годами и долго остаются незамеченными. Специалисты подчёркивают: именно профилактика способна существенно снизить риски и сохранить качество жизни.

Усталость
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Что такое хронические неинфекционные заболевания

По словам врача-терапевта Пензенской районной больницы Евгении Чагоровой, хронические неинфекционные заболевания требуют особого внимания со стороны системы здравоохранения и самих пациентов. Они отличаются длительным течением и формируются под воздействием целого комплекса причин, связанных как с особенностями организма, так и с образом жизни человека.

"Хронические неинфекционные заболевания — это болезни, которые характеризуются длительным течением и возникают под действием комбинации внутренних и внешних факторов: генетических, физиологических, экологических и поведенческих", — подчеркнула участковый врач-терапевт Евгения Чагорова.

Основные группы и факторы риска

Специалист уточнила, что к основным группам ХНИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии, хронические бронхо-лёгочные болезни и сахарный диабет второго типа. Именно эти диагнозы вносят наибольший вклад в преждевременную смертность и снижение работоспособности населения.

При этом врач обратила внимание на перечень факторов риска, среди которых наследственная предрасположенность, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание и низкая физическая активность. Существенное значение имеют избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. По словам Чагоровой, большинство этих факторов поддаются коррекции, что позволяет предупреждать развитие заболеваний и их осложнений. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Профилактика как основа здоровья

Наиболее действенными мерами профилактики врач назвала соблюдение принципов здорового питания, регулярную физическую активность и отказ от вредных привычек. Эти шаги, по её мнению, являются базовыми и доступны большинству людей вне зависимости от возраста.

Отдельно специалист подчеркнула важность своевременного обращения за медицинской помощью. Регулярная диспансеризация и контроль уже имеющихся факторов риска позволяют выявлять проблемы на ранних стадиях и не допускать тяжёлых последствий для здоровья.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
