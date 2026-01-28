Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордные ставки на крах доллара: грозит ли обвал американской валюте
Ближневосточный контингент: поможет ли фронту переброска ВС РФ из Сирии в зону СВО
США входят в опасный цикл: события в Миннеаполисе напомнили 2020 год
Из ночлежки на Рублёвку: театр Модерн сыграет пьесу Максима Горького На дне
Высшее образование в Сербии сыграло злую шутку: как вузы стали очагом протестов
Птица-призрак снова среди живых: столетняя тишина оказалась крупной научной ошибкой
Иллюзия приватности треснула: закрытые каналы Telegram стали новой мишенью мошенников
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения

Отлежаться не получится: больничный по гриппу резко ограничили новым регламентом

Здоровье

Установленные Минздравом сроки лечения гриппа в девять дней являются реалистичными при своевременном обращении к врачу и правильной терапии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Больная девушка в маске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Больная девушка в маске

Ранее Минздрав РФ установил новые правила лечения гриппа: больничный теперь будет выдаваться в среднем на девять дней, независимо от тяжести болезни. Для постановки диагноза пациенту нужно будет посетить семерых врачей, а также соблюдать специальную диету во время болезни.

По словам Беляевой, при правильно начатом лечении грипп действительно можно вылечить за девять дней. Такой срок позволяет снять основные симптомы и вернуть пациента к нормальному самочувствию, если заболевание протекает без осложнений.

"Девять дней — это вполне достаточный срок для выздоровления при гриппе. Часто бывает, что симптомы уходят и раньше, если лечение начато вовремя. За это время человек может восстановиться, почувствовать себя хорошо и вернуться к работе. Конечно, многое зависит от исходного состояния здоровья и силы иммунитета", — отметила врач.

Она пояснила, что требование посещения семи специалистов может иметь смысл для людей с хроническими заболеваниями, однако реализовать такую схему в практике будет сложно из-за высокой нагрузки на поликлиники.

"В самой идее есть логика — при гриппе важно учитывать состояние всех органов и систем, особенно если у пациента есть сопутствующие болезни. Но в условиях обычной поликлиники организовать прием у семерых врачей проблематично. В нынешней системе здравоохранения это выполнить будет крайне трудно", — подчеркнула Беляева.

По словам врача, рекомендации по диете в период болезни направлены на облегчение работы организма. Пациентам стоит исключить алкоголь, жирную и трудноперевариваемую пищу, а в рацион включить теплое питье, легкие супы, продукты, богатые белком и витаминами. Беляева также отметила, что при сохраняющихся симптомах больничный должен продлеваться, чтобы пациент мог полностью восстановиться и избежать осложнений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Садоводство, цветоводство
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Деньги
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Последние материалы
Сценарий унии вскрылся неожиданно: Приднестровье ломает всю конструкцию
Голая щиколотка пережила хейт: укороченные джинсы зимой работают только с одной деталью
Украину отодвинули в сторону: в Давосе всплыла другая, куда более жёсткая тема
Косметика маскирует, йога перестраивает: три позы, которые запускают омоложение изнутри
Рекордные ставки на крах доллара: грозит ли обвал американской валюте
Ближневосточный контингент: поможет ли фронту переброска ВС РФ из Сирии в зону СВО
США входят в опасный цикл: события в Миннеаполисе напомнили 2020 год
Тянете больше — выглядите хуже: ошибка, которая не даёт спине отвечать на нагрузки
Из ночлежки на Рублёвку: театр Модерн сыграет пьесу Максима Горького На дне
Самые предсказуемые валюты для инвестиций. И наоборот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.