Отлежаться не получится: больничный по гриппу резко ограничили новым регламентом

Установленные Минздравом сроки лечения гриппа в девять дней являются реалистичными при своевременном обращении к врачу и правильной терапии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Больная девушка в маске

Ранее Минздрав РФ установил новые правила лечения гриппа: больничный теперь будет выдаваться в среднем на девять дней, независимо от тяжести болезни. Для постановки диагноза пациенту нужно будет посетить семерых врачей, а также соблюдать специальную диету во время болезни.

По словам Беляевой, при правильно начатом лечении грипп действительно можно вылечить за девять дней. Такой срок позволяет снять основные симптомы и вернуть пациента к нормальному самочувствию, если заболевание протекает без осложнений.

"Девять дней — это вполне достаточный срок для выздоровления при гриппе. Часто бывает, что симптомы уходят и раньше, если лечение начато вовремя. За это время человек может восстановиться, почувствовать себя хорошо и вернуться к работе. Конечно, многое зависит от исходного состояния здоровья и силы иммунитета", — отметила врач.

Она пояснила, что требование посещения семи специалистов может иметь смысл для людей с хроническими заболеваниями, однако реализовать такую схему в практике будет сложно из-за высокой нагрузки на поликлиники.

"В самой идее есть логика — при гриппе важно учитывать состояние всех органов и систем, особенно если у пациента есть сопутствующие болезни. Но в условиях обычной поликлиники организовать прием у семерых врачей проблематично. В нынешней системе здравоохранения это выполнить будет крайне трудно", — подчеркнула Беляева.

По словам врача, рекомендации по диете в период болезни направлены на облегчение работы организма. Пациентам стоит исключить алкоголь, жирную и трудноперевариваемую пищу, а в рацион включить теплое питье, легкие супы, продукты, богатые белком и витаминами. Беляева также отметила, что при сохраняющихся симптомах больничный должен продлеваться, чтобы пациент мог полностью восстановиться и избежать осложнений.