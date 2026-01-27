Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сомнение в собственной адекватности редко возникает внезапно — чаще оно формируется постепенно, под давлением близкого окружения. Когда привычные слова поддержки сменяются обесцениванием чувств и отрицанием пережитого опыта, человек может начать сомневаться в себе и своей памяти.

Пассивная агрессия в отношениях
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пассивная агрессия в отношениях

Почему тема стала заметнее

За последние пять лет интерес к психологии и психотерапии заметно вырос. В социальных сетях активно распространяются материалы, объясняющие сложные психологические явления простым языком. Это помогает людям лучше понимать свои эмоции и поведение, но одновременно создаёт риск чрезмерного упрощения, когда сложные процессы сводятся к ярлыкам.

Одним из таких терминов стал газлайтинг. Его всё чаще используют в бытовых ситуациях, не всегда точно понимая, где проходит граница между реальным психологическим насилием и обычным конфликтом восприятий. По словам специалистов, подобная путаница может усиливать тревогу и ощущение небезопасности в отношениях.

Что такое газлайтинг на практике

Газлайтинг представляет собой форму психологического давления, при которой один человек с помощью манипуляций и искажения фактов заставляет другого сомневаться в собственной адекватности или памяти. Это состояние часто сопровождается чувством вины, снижением самооценки, социальной изоляцией и депрессивными эпизодами.

Чаще всего газлайтинг обсуждают в контексте романтических и детско-родительских отношений, хотя он может проявляться и в дружбе. Клинический психолог Елена Клён отмечает, что многие сталкивались с фразами, отрицающими их воспоминания о детстве.

Граница между непониманием и насилием

Елена Клён обращает внимание, что воспоминания всегда субъективны: один и тот же эпизод может по-разному сохраниться в памяти ребёнка и родителя. Однако это не даёт права обесценивать переживания другого человека.

"Это не дает право второму оспаривать или обесценивать переживания, которыми с ним поделились", — подчёркивает психолог Елена Клён.

По её словам, родители нередко сами испытывают чувство вины и ощущение обесценивания, что и становится причиной споров о прошлом. Попытка однозначно назвать опыт "хорошим" или "плохим" часто лишь усиливает конфликт. Отказ от жёсткой категоризации и обращение к психотерапии помогают безопаснее осмыслить пережитое.

Партнёрские отношения и скрытые риски

В партнёрских отношениях элементы газлайтинга могут возникать даже при внешне благополучном союзе. Иногда это форма защиты — отрицание намерений или эмоций партнёра. Однако ключевым маркером остаётся способность остановиться и услышать другую точку зрения.

Если партнёры готовы обсуждать чувства и признавать различие восприятий, такие отношения остаются адаптивными. Но настаивание на собственной правоте с одновременными оскорблениями может привести к созависимости и психологическому насилию, что особенно разрушительно для психики. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
