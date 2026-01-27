Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому

Новые стандарты медицинской помощи при гриппе меняют привычное представление о сроках лечения и объёме терапии. Заболевание, которое традиционно ассоциировалось с длительным восстановлением, теперь предполагает более сжатые временные рамки и обновлённый подход к диагностике.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больная девушка в маске

Обновлённый стандарт лечения

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом. Документ, регламентирующий диагностику и лечение заболевания, подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Ключевым изменением стало сокращение средней продолжительности терапии.

Если ранее стандарт предполагал лечение в течение 15 дней, то теперь этот срок уменьшен до девяти дней. Таким образом, подход к ведению пациентов стал более компактным и ориентированным на ускоренное восстановление при сохранении контроля за состоянием здоровья. Об этом сообщает издание argumenti. ru.

Расширенная диагностика

Новый стандарт предусматривает участие сразу семи специалистов в процессе диагностики. Пациенту может потребоваться приём у терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, гематолога и акушера-гинеколога. Такой перечень отражает возможные осложнения гриппа и его влияние на различные системы организма.

Особое внимание уделено лабораторным исследованиям. В документ включены 27 методов диагностики, среди которых анализ уровня С-реактивного белка в сыворотке крови. Этот показатель позволяет оперативно выявлять острые воспалительные процессы и оценивать риски сердечно-сосудистых осложнений.

Лекарственная терапия без антибиотиков

В стандарте подробно прописаны и молекулярно-биологические исследования. Они включают анализ мазков со слизистой носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, вирусы парагриппа, риновирусы и коронавирусы, включая штаммы 229E, OC43, NL63 и HKUI. Это позволяет точнее дифференцировать диагноз и избежать избыточного лечения.

Отдельно подчёркивается, что антибиотики при гриппе не применяются. В связи с этим перечень лекарственных препаратов был существенно пересмотрен и сокращён с 51 до 29 наименований. Такой шаг направлен на снижение медикаментозной нагрузки и отказ от неэффективных средств при вирусной инфекции.