Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Телефон шлет опасные намеки: эти признаки говорят, что ваш смартфон заражен вирусом
Финансовые ямы становятся нормой: как в 2026 году удержать бюджет под контролем

Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому

Здоровье

Новые стандарты медицинской помощи при гриппе меняют привычное представление о сроках лечения и объёме терапии. Заболевание, которое традиционно ассоциировалось с длительным восстановлением, теперь предполагает более сжатые временные рамки и обновлённый подход к диагностике.

Больная девушка в маске
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больная девушка в маске

Обновлённый стандарт лечения

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом. Документ, регламентирующий диагностику и лечение заболевания, подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Ключевым изменением стало сокращение средней продолжительности терапии.

Если ранее стандарт предполагал лечение в течение 15 дней, то теперь этот срок уменьшен до девяти дней. Таким образом, подход к ведению пациентов стал более компактным и ориентированным на ускоренное восстановление при сохранении контроля за состоянием здоровья. Об этом сообщает издание argumenti. ru.

Расширенная диагностика

Новый стандарт предусматривает участие сразу семи специалистов в процессе диагностики. Пациенту может потребоваться приём у терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, гематолога и акушера-гинеколога. Такой перечень отражает возможные осложнения гриппа и его влияние на различные системы организма.

Особое внимание уделено лабораторным исследованиям. В документ включены 27 методов диагностики, среди которых анализ уровня С-реактивного белка в сыворотке крови. Этот показатель позволяет оперативно выявлять острые воспалительные процессы и оценивать риски сердечно-сосудистых осложнений.

Лекарственная терапия без антибиотиков

В стандарте подробно прописаны и молекулярно-биологические исследования. Они включают анализ мазков со слизистой носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, вирусы парагриппа, риновирусы и коронавирусы, включая штаммы 229E, OC43, NL63 и HKUI. Это позволяет точнее дифференцировать диагноз и избежать избыточного лечения.

Отдельно подчёркивается, что антибиотики при гриппе не применяются. В связи с этим перечень лекарственных препаратов был существенно пересмотрен и сокращён с 51 до 29 наименований. Такой шаг направлен на снижение медикаментозной нагрузки и отказ от неэффективных средств при вирусной инфекции.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Популярное
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу

Розмарин всё чаще используют не только на кухне, но и в спальне. Как работает этот натуральный приём, чем он полезен и почему его считают альтернативой освежителям.

Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Тахометр сходит с ума: безобидный симптом может обернуться внезапной остановкой
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Работа Максима Грека стала угрозой: как перевод превратился в приговор
Обоняние пропало без простуды: что может скрываться за этим симптомом
Минус скорость, плюс риск: зимние дороги столицы начали работать против водителей
Высокое давление — не случайность: оно может указывать на сбой сразу трёх органов
Серебро оказалось в дефиците: какими будут последствия
Город у моря, где хватает чудес: маршрут, который меняет представление о Вьетнаме
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.