Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем

Здоровье

Постоянная проверка почты и мессенджеров в нерабочее время мешает полноценному восстановлению и может привести к профессиональному выгоранию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Девушка держится за голову
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за голову

Она объяснила, что привычка быть постоянно "на связи" формируется постепенно и может стать серьезной проблемой, если человек не умеет ставить границы между работой и личным временем. Без эмоционального отдыха мозг не восстанавливается, что в долгосрочной перспективе приводит к потере концентрации, усталости и снижению мотивации.

"Если человек продолжает проверять рабочие чаты и почту в свободное время, он лишает себя полноценного отдыха и восстановления. Со временем это приводит к выгоранию и снижению способности полноценно выполнять профессиональные задачи. Поэтому важно осознанно выстраивать границы и ограничивать рабочие контакты вне установленного графика", — подчеркнула Бенетт.

Она отметила, что важно выстраивать защиту от стресса как на внешнем, так и на внутреннем уровне. По словам специалиста, полезно заранее уведомить коллег и партнеров о своих часах доступности, настроить автоответчики и перевести рабочие чаты в бесшумный режим в выходные.

"Полезно заранее настроить автоматическое уведомление о том, что вы сейчас не на связи и ответите в рабочее время. Очень важно отслеживать у себя желание проверять рабочие сообщения и сознательно переключаться. Например, если все же зашли в чат — сделайте 30 приседаний. Нужно, чтобы привычка отвечать вне работы стала невыгодной, и со временем она исчезнет сама", — добавила Бенетт.

Специалист отметила, что формирование здоровых рабочих границ — это не каприз, а важная часть заботы о себе. Со временем новая модель поведения закрепляется, а ощущение вины за "неотвеченные" сообщения исчезает, уступая место спокойствию и внутреннему балансу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
