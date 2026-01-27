Засыпаете под сериал? Врач раскрыл неожиданный плюс привычки, которую все ругают

Привычка засыпать под телевизор или с телефоном в руках не всегда мешает полноценному отдыху — в некоторых случаях она даже помогает расслабиться и быстрее уснуть. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Фото: www.pexels.com by Anastasia Shuraeva is licensed under Бесплатное использование Женщина смотрит кино

По словам специалиста, для многих людей телевизор или телефон перед сном становятся способом успокоить мысли и отвлечься от дневных переживаний. В таких случаях гаджеты могут выполнять роль своеобразного "белого шума", способствующего засыпанию.

"Если человек засыпает перед телевизором, он по сути создает себе эффект белого шума. Если он не вникает в содержание и это помогает ему отвлечься от мыслей, которые мешают заснуть, то почему бы не использовать это как метод засыпания? Главное, чтобы телевизор выключался автоматически и не мешал полноценному глубокому сну", — отметил Кудинов.

Он подчеркнул, что негативное влияние экранов связано прежде всего с ярким светом, содержащим синие и зеленые спектры, которые подавляют выработку мелатонина — гормона, отвечающего за естественное наступление сонливости.

"Считается, что если смотреть на источники света дневного спектра, в котором присутствуют синий и зеленый оттенки, они мешают выработке мелатонина и затрудняют засыпание. Мелатонин отвечает за первичную сонливость, поэтому людям с нарушениями сна не рекомендуется смотреть в экраны перед отдыхом. Но если подобных проблем нет, такая привычка не представляет опасности и может быть частью вечернего ритуала расслабления", — пояснил врач.

Кудинов добавил, что это правило не распространяется на устройства с отраженным типом подсветки, например, электронные книги. Они не излучают яркий свет напрямую в глаза, поэтому не мешают естественной выработке мелатонина и считаются более безопасными для чтения перед сном.