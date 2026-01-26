Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное

Зимой тяга к сладкому усиливается у многих, и чаще всего объектом желания становится именно шоколад. Это явление нередко воспринимают как вредную привычку, но врачи считают такой подход упрощённым.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Три вида шоколада

Почему организм требует сладкого зимой

По словам врача-эндокринолога "СМ-Клиника" Анна Одерий, ключевым фактором становится дефицит солнечного света. Сокращение светового дня влияет на гормональный баланс, что отражается на самочувствии и эмоциональном фоне. Усталость и снижение настроения подталкивают человека к поиску быстрых источников удовольствия.

Дополнительную роль играет падение физической активности. Зимой люди двигаются меньше, уровень естественных эндорфинов снижается, и шоколад начинает выполнять компенсаторную функцию. В результате он воспринимается не просто как еда, а как доступный способ эмоциональной поддержки.

Роль питания и состава шоколада

Сезонные изменения затрагивают и рацион. Зимой уменьшается разнообразие продуктов, чаще пропускаются приёмы пищи, а в меню преобладают быстрые углеводы. Это приводит к колебаниям уровня энергии и постоянному чувству голода, которое организм стремится погасить сладким.

Когда тяга становится сигналом

Постоянное и навязчивое желание сладкого, по словам эндокринолога, может указывать на хроническую усталость, дефицит калорий, нехватку нутриентов или нерегулярное питание. В таких случаях важно искать причину, а не пытаться подавить симптом жёсткими запретами.

Для сохранения баланса врач рекомендует регулярное питание с включением белков, полезных жиров и сложных углеводов. Умеренное потребление шоколада допустимо, а полный отказ от сладкого зимой часто приводит лишь к срывам и усиливает проблему. Об этом сообщает "Газета.Ru".