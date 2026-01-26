Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем

Народные методы лечения, проверенные десятилетиями, нередко воспринимаются как безвредная альтернатива лекарствам. Но некоторые из них могут не только не помочь, но и усугубить состояние при респираторных инфекциях. Об этом, в частности, предупреждают врачи, оценивая популярные ингаляции над горячей картошкой.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребёнок дышит паром над картошкой

Наследие народной медицины

По словам врача-терапевта Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Ивана Еременко, такие практики, как банки и ингаляции над картофелем, появились в период, когда доказательная медицина еще не была развита. Они применялись массово и считались универсальным средством при простуде и кашле.

Однако современные представления о физиологии и механизмах заболеваний ставят под сомнение их пользу. Эти методы не воздействуют на причину ОРВИ — вирусную инфекцию, а значит, не могут заменить полноценное лечение. Более того, в ряде случаев они создают дополнительные риски для здоровья.

Чем опасны банки и горячий пар

Специалист пояснил, что банки работают за счет локального отрицательного давления, вызывая приток крови к коже. Этот эффект не влияет на течение инфекции, но может приводить к повреждению капилляров и образованию гематом. При наличии хронических заболеваний кожи, нарушений свертываемости крови или ломкости сосудов риск осложнений возрастает.

Отдельное внимание врач уделил ингаляциям над картофелем. Несмотря на временное ощущение облегчения за счет увлажнения слизистых, температура пара часто превышает безопасные значения. "Это увеличивает риск ожогов слизистой носоглотки и дыхательных путей, особенно у детей", — предупредил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко. Он также отметил, что горячий пар способен усилить отек слизистой.

Рекомендации современной медицины

Как подчеркнул Еременко, при обструктивных состояниях дыхательных путей такие ингаляции могут затруднять дыхание и ухудшать самочувствие пациента. Поэтому использование народных методов без консультации специалиста нельзя считать безопасным.

Современная медицина, по его словам, опирается на методы с доказанной эффективностью. К ним относятся лекарственные препараты, ингаляции с контролируемой температурой и дозировкой, а также лечение под наблюдением врача. Такой подход позволяет снизить риски и избежать осложнений, связанных с самодеятельным лечением. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".