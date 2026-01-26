Минус объемы без голодовки: срок, после которого питание начинает менять фигуру

Первые результаты диеты обычно становятся заметны в течение первого месяца, однако скорость снижения веса зависит от типа рациона, уровня физической активности и состояния здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Она объяснила, что темпы снижения веса во многом зависят от состава рациона и индивидуальных особенностей организма. Слишком строгие низкокалорийные схемы действительно дают быстрый результат, но придерживаться их можно лишь непродолжительное время.

"При очень низкокалорийном рационе с минимальным содержанием соли результаты могут появиться уже к концу первой недели. Вес может снизиться на 600–700 граммов, уменьшатся объемы, одежда начнет сидеть свободнее. Однако такой режим питания является слишком жестким и подходит лишь для короткого периода — например, перед важным событием. Для длительного соблюдения он небезопасен", — рассказала Белоусова.

Она отметила, что при правильно составленном рационе первые результаты обычно становятся заметны уже через несколько недель. Однако скорость снижения веса у каждого человека индивидуальна и зависит от состояния здоровья и обмена веществ.

"На классических диетах, где ограничивается соль и умеренно снижается калорийность, результат обычно виден уже в течение первого месяца. У некоторых людей цифра на весах может стоять дольше — особенно если есть эндокринные нарушения, например гипотиреоз. В таких случаях процесс идет медленнее, но это не повод прекращать начатое — организму нужно время, чтобы адаптироваться и начать расходовать накопленные ресурсы", — пояснила специалист.

Врач добавила, что долгосрочный результат возможен только при соблюдении сбалансированного питания, где калорийность соответствует расходу энергии, а рацион остается разнообразным. По ее словам, оптимально питаться дробно — 4–5 раз в день небольшими порциями, чтобы не допускать сильного чувства голода и колебаний сахара в крови.

"Диета для длительного соблюдения должна быть комфортной, с полноценным содержанием белков, жиров и углеводов. Очень важно не превращать правильное питание в систему запретов. Лучше четко разделить продукты на повседневные и праздничные: сладости, копчености и соленые блюда можно оставить, но как редкое удовольствие. Такой подход помогает сохранять мотивацию и формирует устойчивые привычки без психологического давления", — заключила Белоусова.