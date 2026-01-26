Полноценный сон не дает бодрости? Эти причины мешают организму восстановиться

Если человек соблюдает режим сна и отдыха, но все равно ощущает слабость и постоянное желание спать, причина может скрываться в нарушении работы щитовидной железы, дыхательной системы или нервной регуляции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Сонливость и постоянная слабость могут указывать на нарушения в работе организма. Врач отметила, что если человек спит не менее семи-восьми часов, ведет активный образ жизни и соблюдает режим дня, но все равно чувствует разбитость, стоит задуматься о возможных проблемах со здоровьем.

"Частая сонливость может быть связана с нарушением работы щитовидной железы, когда вырабатывается недостаточно гормонов. В этом случае человек постоянно ощущает упадок сил и разбитость, даже если спит достаточно. Похожие проявления бывают и при нарушениях работы центральной нервной системы. Есть заболевание нарколепсия, при котором человек внезапно засыпает, не в силах контролировать этот процесс", — объяснила Чернышова.

Она добавила, что распространенной причиной постоянной слабости может быть апноэ сна — состояние, при котором во сне периодически прекращается дыхание. Это приводит к нехватке кислорода и нарушению нормального отдыха организма.

"При апноэ сна человек храпит, потом дыхание останавливается, иногда на минуту, а затем резко восстанавливается. За счет этого организм не получает достаточного количества кислорода, и человек просыпается уставшим, ощущает слабость и сонливость в течение дня. Иногда такие люди могут засыпать буквально на совещании или в гостях", — пояснила врач.

Чернышова отметила, что временная сонливость может быть связана и с образом жизни — нерегулярным графиком сна, поздним отходом ко сну или недостатком свежего воздуха. Однако если даже после полноценного отдыха и выходных человек не ощущает прилива сил, это уже тревожный сигнал. Врач подчеркнула, что в таких случаях важно обратиться за консультацией, чтобы исключить или не допустить развитие серьезных проблем со здоровьем.