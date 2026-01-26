Сухость в глазах начинается внезапно: враг зрительного комфорта оказался рядом

Сухость, жжение и ощущение "песка" в глазах чаще всего связаны с нарушением естественного увлажнения слизистой, которое возникает из-за длительной зрительной концентрации и влияния внешних факторов, таких как сухой или кондиционированный воздух. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Синдром сухого глаза, по словам Левиной, возникает из-за дисбаланса между тем, сколько слезной жидкости вырабатывается, и тем, как быстро она испаряется с поверхности глаза. Долгое пребывание в кондиционированных помещениях, работа за компьютером или концентрация взгляда на одном объекте приводят к тому, что человек моргает реже, и естественное увлажнение глаз становится недостаточным.

"Когда мы ощущаем сухость, жжение или чувство песка в глазах, это говорит о синдроме сухого глаза. Чаще всего такое состояние провоцируют кондиционеры, из-за которых воздух становится суше, и длительная зрительная нагрузка, при которой мы моргаем гораздо реже. Поверхность глаза не получает достаточно влаги, и человек начинает испытывать выраженный дискомфорт", — пояснила Левина.

Она добавила, что в зимний период симптомы усиливаются из-за работы систем отопления, которые пересушивают воздух в помещениях. Врач подчеркнула, что синдром сухого глаза может быть как самостоятельным состоянием, так и частью других заболеваний, поэтому при постоянных жалобах важно пройти обследование у офтальмолога.

"Мы рекомендуем консультацию специалиста, потому что сухость глаз может входить в симптомокомплекс различных заболеваний. Обычно назначаются увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой — веществом, которое удерживает влагу на поверхности глаза. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна связывать до тысячи молекул воды, что помогает восстановить комфорт и устранить раздражение", — рассказала Левина.

Профилактика, по словам офтальмолога, включает поддержание нормального уровня влажности и температуры в помещении, регулярные перерывы при работе за экраном и соблюдение элементарных правил зрительной гигиены. Эти меры помогают снизить нагрузку на глаза и предотвратить развитие неприятных симптомов.