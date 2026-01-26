Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живут рядом с нами, но остаются невидимками: открытие, которое удивило даже скептиков
Чувства уходят без громких ссор: как выглядит начало конца в отношениях
Тело стареет быстрее паспорта: признаки гормонального сбоя, которые многие игнорируют
Не только количество: этот подход к дронам может дать России преимущество
Тяжелое бремя для ЕС: почему Европа платит Украине, рискуя собственной стабильностью
Пять вечеров разогревают самую долгую зиму: любовь возвращается без предупреждения
Евросоюз трещит по швам: как рост национального эгоизма раскалывает Европу
В театре Модерн сыграют великую историю любви по роману Ремарка
Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства

Сухость в глазах начинается внезапно: враг зрительного комфорта оказался рядом

Здоровье

Сухость, жжение и ощущение "песка" в глазах чаще всего связаны с нарушением естественного увлажнения слизистой, которое возникает из-за длительной зрительной концентрации и влияния внешних факторов, таких как сухой или кондиционированный воздух. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Синдром сухого глаза, по словам Левиной, возникает из-за дисбаланса между тем, сколько слезной жидкости вырабатывается, и тем, как быстро она испаряется с поверхности глаза. Долгое пребывание в кондиционированных помещениях, работа за компьютером или концентрация взгляда на одном объекте приводят к тому, что человек моргает реже, и естественное увлажнение глаз становится недостаточным.

"Когда мы ощущаем сухость, жжение или чувство песка в глазах, это говорит о синдроме сухого глаза. Чаще всего такое состояние провоцируют кондиционеры, из-за которых воздух становится суше, и длительная зрительная нагрузка, при которой мы моргаем гораздо реже. Поверхность глаза не получает достаточно влаги, и человек начинает испытывать выраженный дискомфорт", — пояснила Левина.

Она добавила, что в зимний период симптомы усиливаются из-за работы систем отопления, которые пересушивают воздух в помещениях. Врач подчеркнула, что синдром сухого глаза может быть как самостоятельным состоянием, так и частью других заболеваний, поэтому при постоянных жалобах важно пройти обследование у офтальмолога.

"Мы рекомендуем консультацию специалиста, потому что сухость глаз может входить в симптомокомплекс различных заболеваний. Обычно назначаются увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой — веществом, которое удерживает влагу на поверхности глаза. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна связывать до тысячи молекул воды, что помогает восстановить комфорт и устранить раздражение", — рассказала Левина.

Профилактика, по словам офтальмолога, включает поддержание нормального уровня влажности и температуры в помещении, регулярные перерывы при работе за экраном и соблюдение элементарных правил зрительной гигиены. Эти меры помогают снизить нагрузку на глаза и предотвратить развитие неприятных симптомов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Последние материалы
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой
Живут рядом с нами, но остаются невидимками: открытие, которое удивило даже скептиков
Вода уходит — проблемы исчезают: схема пола, при которой баня работает сама на себя
Чувства уходят без громких ссор: как выглядит начало конца в отношениях
Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает
Тело стареет быстрее паспорта: признаки гормонального сбоя, которые многие игнорируют
Уборка может стать угрозой: эти шаги активируют опасность разбитого градусника
Орхидея не капризная — она просто не прощает этот популярный способ полива
Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС
Без спортзала и пота: движение, которое улучшает кровообращение и самочувствие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.