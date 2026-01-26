Чувства уходят без громких ссор: как выглядит начало конца в отношениях

Потеря эмоциональной близости, безразличие и отсутствие желания проводить время вместе могут указывать на то, что чувства ослабевают и отношения теряют устойчивость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный психолог Дарья Блинова.

Фото: freepik is licensed under public domain Разрушение семьи

Одним из основных признаков того, что отношения подходят к концу, Блинова называет постепенную потерю эмоционального контакта между партнерами. Когда в паре исчезает теплота, интерес и желание быть рядом, а общение сводится к формальности, возникает ощущение одиночества, даже если люди живут вместе.

"Признаком, что отношения подошли к завершению, становится эмоциональное равнодушие и безразличие. Партнеры не хотят вступать в контакт, теряют желание к тактильной и интимной близости. Когда большую часть времени в паре занимает одиночество, это серьезный повод задуматься о состоянии отношений", — отметила Блинова.

Психолог подчеркнула, что тревожным сигналом также может быть расхождение взглядов на будущее. Несовпадение жизненных целей, планов или ценностей нередко приводит к тому, что партнеры перестают чувствовать себя командой.

"Понять, есть ли смысл продолжать отношения, можно, если честно оценить свои чувства и готовность что-то менять. Если человек осознает, что не видит будущего с партнером и не испытывает желания сохранять связь, это сигнал задуматься о разрыве. Но когда сохраняется мотивация и стремление вернуть близость, стоит обратиться к психологу — совместная работа поможет разобраться в причинах отдаления и восстановить взаимопонимание", — пояснила Блинова.

Психолог добавила, что безнадежными считаются только те отношения, где присутствует физическое или эмоциональное насилие. В остальных случаях многое зависит от желания обоих партнеров: если мотивация сохраняется с обеих сторон, восстановление доверия и близости возможно.