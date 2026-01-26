Тело стареет быстрее паспорта: признаки гормонального сбоя, которые многие игнорируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Гормональное старение — это естественный процесс, который отражает общее биологическое старение организма, но иногда оно может наступать преждевременно и требовать лечения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Женщина
Фото: https://www.freepik.com
Женщина

По словам специалиста, гормональные изменения — часть нормального старения человека, но в некоторых случаях речь идет не о естественных процессах, а о патологии. Когда снижение уровня гормонов происходит раньше обычного, врачи говорят о гормональной недостаточности, которую нужно корректировать.

"Любой человек так или иначе стареет — это естественный запрограммированный процесс. Нельзя отделить гормональное старение от общих физиологических изменений в организме. Но если снижение уровня гормонов происходит преждевременно, то это уже не норма, а заболевание, которое требует лечения", — пояснил эндокринолог.

Он отметил, что у женщин преждевременное гормональное старение может проявляться в виде ранней менопаузы, а у мужчин — как гипогонадизм, то есть снижение уровня тестостерона. При этом естественное снижение половых гормонов с возрастом не всегда связано именно с возрастом, а чаще — с сопутствующими заболеваниями.

"У мужчин ярко выраженной андрогенной паузы, как у женщин, нет. Обычно снижение уровня тестостерона связано не с самим возрастом, а с болезнями, которые приходят с годами — ожирением, метаболическими нарушениями, хроническими воспалениями. Бывает, что у мужчины в 70 лет уровень тестостерона остается в норме, если он здоров, активен и у него нет жалоб", — рассказал Барсуков.

По словам врача, гормональное старение не всегда требует вмешательства, но важно понимать границу между физиологией и патологией. Если у человека резко ухудшается самочувствие, появляются необъяснимая усталость, нарушение сна, изменение массы тела, выпадение волос или проблемы с либидо, это повод пройти обследование.

"Когда человек чувствует, что стал хуже себя ощущать, чем полгода или год назад, и эти изменения быстро прогрессируют, нужно идти к врачу. Первым делом — к терапевту, который направит к эндокринологу при необходимости. А если у женщины, например, в 35 лет прекращаются менструации, это уже прямой сигнал для обследования у эндокринолога или гинеколога", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
