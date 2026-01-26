Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства
Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход

Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды

Здоровье

Заразиться вирусом Нипах может только тот, кто побывал в Индии или контактировал с человеком, вернувшимся оттуда, при этом инкубационный период заболевания может достигать 40 дней. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

вирус
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar
вирус

Ранее РИА Новости процитировало профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Аграновского, который сообщил, что вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, а лекарства и вакцины от него не существует. По словам ученого, возбудитель вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, при этом уровень летальности может достигать 75 процентов.

Врач пояснил, что вирус Нипах был впервые выявлен в Индии в начале 2000-х годов и с тех пор считается эндемичным для этой страны. Он циркулирует среди местных летучих мышей и свиней, от которых может передаваться человеку при контакте с биологическими выделениями. Также возможна передача инфекции от человека к человеку.

"От летучих мышей вирус передается человеку при контакте с их экскрементами. Есть еще один путь заражения — через свиней, которые тоже заражаются этим вирусом, и их экскременты могут быть опасны для человека. Ну и третий путь заражения — это от человека к человеку, при тесном контакте, в основном если контакт есть с кровью. В основном заражение происходит в медицинских учреждениях, где ухаживают за пациентами", — объяснил Болибок.

Иммунолог отметил, что для россиян заразиться вирусом практически невозможно, поскольку вспышки фиксируются только в двух индийских штатах. Основные случаи выявляются в городе Калькутта, куда нередко приезжают туристы, и именно они могут оказаться в группе риска. Инкубационный период болезни может длиться от четырех дней до сорока, поэтому зараженный человек способен вернуться домой и заболеть уже в России.

"Сначала симптомы похожи на грипп: высокая температура, головная и мышечная боль, рвота, боль в горле. Но опасен этот вирус тем, что часто вызывает энцефалит — воспаление мозга, которое приводит к спутанности сознания, судорогам и даже коме. Люди умирают именно от энцефалита, который развивается при этом вирусе. Заразиться от больного можно, если был контакт с его кровью или другими выделениями", — подчеркнул врач.

Болибок добавил, что риск инфицирования особенно высок у медицинских работников, которые имеют прямой контакт с больными. Он призвал всех, кто недавно вернулся из Индии или контактировал с людьми, прибывшими из эндемичных регионов, при появлении подозрительных симптомов немедленно обращаться к врачу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Последние материалы
Сад ещё спит, а вы его тормозите: зимний приём крадёт весеннее цветение
На Западе прогнозируют появление платёжной системы БРИКС уже в этом году
Когда человек перестаёт бояться: древний приговор Макария Египетского нашей эпохе
Минус 20 — и крем больше не работает: удар мороза возьмёт на себя многослойный уход
ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР
Омоложение начинается не с кремов, а с холодильника: пищевой лайфхак против старения
История Гренландии меняет направление: исследование показало неожиданный тепловой пик
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Сытно, сладко и без лишних хлопот: простой рецепт овсяных батончиков к чаю
Грядки радуют с лета до осени: лучшие сладкие перцы для нестабильного климата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.