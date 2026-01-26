Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды

Заразиться вирусом Нипах может только тот, кто побывал в Индии или контактировал с человеком, вернувшимся оттуда, при этом инкубационный период заболевания может достигать 40 дней. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar вирус

Ранее РИА Новости процитировало профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Аграновского, который сообщил, что вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, а лекарства и вакцины от него не существует. По словам ученого, возбудитель вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, при этом уровень летальности может достигать 75 процентов.

Врач пояснил, что вирус Нипах был впервые выявлен в Индии в начале 2000-х годов и с тех пор считается эндемичным для этой страны. Он циркулирует среди местных летучих мышей и свиней, от которых может передаваться человеку при контакте с биологическими выделениями. Также возможна передача инфекции от человека к человеку.

"От летучих мышей вирус передается человеку при контакте с их экскрементами. Есть еще один путь заражения — через свиней, которые тоже заражаются этим вирусом, и их экскременты могут быть опасны для человека. Ну и третий путь заражения — это от человека к человеку, при тесном контакте, в основном если контакт есть с кровью. В основном заражение происходит в медицинских учреждениях, где ухаживают за пациентами", — объяснил Болибок.

Иммунолог отметил, что для россиян заразиться вирусом практически невозможно, поскольку вспышки фиксируются только в двух индийских штатах. Основные случаи выявляются в городе Калькутта, куда нередко приезжают туристы, и именно они могут оказаться в группе риска. Инкубационный период болезни может длиться от четырех дней до сорока, поэтому зараженный человек способен вернуться домой и заболеть уже в России.

"Сначала симптомы похожи на грипп: высокая температура, головная и мышечная боль, рвота, боль в горле. Но опасен этот вирус тем, что часто вызывает энцефалит — воспаление мозга, которое приводит к спутанности сознания, судорогам и даже коме. Люди умирают именно от энцефалита, который развивается при этом вирусе. Заразиться от больного можно, если был контакт с его кровью или другими выделениями", — подчеркнул врач.

Болибок добавил, что риск инфицирования особенно высок у медицинских работников, которые имеют прямой контакт с больными. Он призвал всех, кто недавно вернулся из Индии или контактировал с людьми, прибывшими из эндемичных регионов, при появлении подозрительных симптомов немедленно обращаться к врачу.