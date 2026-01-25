Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Опасный вирус Нипах остаётся одной из самых тревожных инфекционных угроз современности из-за высокой летальности и отсутствия специфического лечения. Заболевание может протекать стремительно и приводить к тяжёлым осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. На фоне активных международных перевозок риск его распространения продолжает обсуждаться специалистами. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Врач в защитном костюме
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач в защитном костюме

Почему вирус Нипах считается особо опасным

Вирус Нипах входит в перечень возбудителей особо опасных инфекций, за которыми внимательно следят эпидемиологические службы разных стран. Он был впервые выявлен в конце XX века и с тех пор периодически вызывает локальные вспышки, в основном в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Основная проблема заключается в том, что медицина до сих пор не располагает препаратом, способным напрямую уничтожать этот вирус в организме человека.

"Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека", — сказал эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, лечение в таких случаях носит поддерживающий характер. Врачи могут бороться с симптомами, поддерживать дыхание, контролировать работу жизненно важных органов, но ключевую роль в исходе болезни играет способность иммунной системы самостоятельно справиться с инфекцией.

Чем опасно заражение для человека

Течение болезни при заражении вирусом Нипах может быть крайне тяжёлым. При неблагоприятном сценарии инфекция затрагивает сразу несколько систем организма, что значительно осложняет лечение и повышает риск летального исхода.

Александр Гинцбург отметил, что при ослабленном иммунитете вирус способен вызывать серьёзные осложнения:

"При слабом иммунитете вирус может грозить сепсисом, двусторонним воспалением лёгких, менингитом", — подчеркнул академик.

Подобные осложнения развиваются быстро и требуют интенсивной терапии. В ряде случаев заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп или ОРВИ, однако затем состояние пациента резко ухудшается. Именно это делает вирус Нипах особенно коварным и опасным с точки зрения ранней диагностики.

Есть ли риск распространения вируса в России

Отдельное внимание эксперт уделил вопросу возможного завоза инфекции на территорию России. По его словам, такая угроза теоретически существует и связана прежде всего с глобальной мобильностью населения.

Академик Гинцбург назвал "реальной опасностью" вероятность проникновения вируса Нипах в страну из-за активного авиасообщения между Россией и Индией, где периодически фиксируются вспышки заболевания. Современные транспортные потоки позволяют людям перемещаться между континентами за считанные часы, что усложняет контроль за распространением редких, но опасных инфекций.

Что говорят санитарные службы

В то же время официальные структуры подчёркивают, что на данный момент поводов для паники нет. Роспотребнадзор сообщил, что случаи завоза вируса Нипах в Россию не зафиксированы. По данным ведомства, санитарно-эпидемиологическая система страны готова к выявлению подобных угроз.

В частности, в России имеется достаточное количество тест-систем, позволяющих проводить своевременную лабораторную диагностику вируса. Это даёт возможность быстро выявлять подозрительные случаи и изолировать пациентов до подтверждения диагноза.

Кроме того, на пунктах пропуска через государственную границу функционирует автоматизированная информационная система "Периметр". Она позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и принимать меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции на территории страны.

Отсутствие лекарства — главная проблема

Отсутствие специфического противовирусного препарата делает профилактику и контроль особенно важными. Врачи и эпидемиологи подчёркивают, что в таких условиях ключевую роль играют:

  1. Раннее выявление заболевших.
  2. Строгая изоляция подтверждённых случаев.
  3. Контроль контактов и наблюдение за людьми из группы риска.

Пока эффективного лекарства не существует, основная ставка делается на эпидемиологический надзор, готовность медицинской системы и информирование населения о возможных рисках.

Сравнение вируса Нипах с другими опасными инфекциями

В отличие от многих других вирусных заболеваний, для которых существуют либо вакцины, либо противовирусные препараты, Нипах остаётся практически "невооружённым" для медицины. Например, при гриппе или COVID-19 врачи могут использовать противовирусные средства и специфические схемы лечения. В случае с Нипахом терапия ограничивается поддержкой организма и борьбой с осложнениями.

Это роднит его с рядом редких, но особо опасных инфекций, где исход заболевания во многом определяется состоянием иммунной системы пациента и скоростью оказания медицинской помощи.

Популярные вопросы о вирусе Нипах

Насколько высок риск заражения обычного человека?

Для большинства людей риск остаётся низким, особенно при отсутствии поездок в регионы с зарегистрированными вспышками. Однако при международных перелётах вероятность завоза инфекции полностью исключить нельзя.

Можно ли вылечиться от вируса Нипах?

Специфического лечения не существует. Выздоровление возможно, но во многом зависит от состояния иммунитета и своевременности медицинской помощи.

Какие меры наиболее эффективны для защиты?

Ключевыми остаются санитарный контроль, ранняя диагностика, изоляция заболевших и информирование врачей о симптомах и эпидемиологической обстановке.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
