Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов

Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются

Здоровье

Отит может развиться из-за переохлаждения, травмы уха, вирусной инфекции или неправильного очищения слухового прохода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Мужчина чистит ухо ушной палочкой
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит ухо ушной палочкой

Врач отметил, что , существует три вида отита — наружный, средний и внутренний, поскольку у человека есть наружное, среднее и внутреннее ухо. Каждый из них имеет свои причины возникновения и особенности течения. Наружный отит чаще всего связан с переохлаждением слухового прохода, травмами или неправильным уходом за ушами.

"Наружный отит — это, как правило, результат переохлаждения слухового прохода или ушной раковины. Иногда он бывает травматического характера, например, из-за удара по уху или давления головного убора. Также встречаются вирусные формы — так называемые буллезные постгриппозные отиты, когда вирусный компонент останавливается на уровне уха. Бывают и аллергические наружные отиты, когда воспаление развивается из-за контакта с аллергеном или грязными руками, особенно если ухо вспотело", — рассказал он.

Зайцев подчеркнул, что к наружным отитам могут приводить и серные пробки. По его словам, при попытке очистить уши самостоятельно человек часто усугубляет ситуацию, проталкивая серу глубже в слуховой проход.

"Серные пробки тоже нередко провоцируют наружные отиты. Когда человек пытается удалить серу самостоятельно, он проталкивает ее все глубже и глубже, спрессовывает, и кислород перестает поступать в слуховой проход. В результате развивается воспаление — так называемый контактный наружный отит. Это одно из самых частых состояний, с которыми пациенты обращаются к отоларингологу", — пояснил специалист.

Он отметил, что средние и внутренние отиты протекают тяжелее и могут вызывать осложнения, включая снижение слуха и головокружение. При среднем отите воспаление возникает за барабанной перепонкой, а при внутреннем — затрагивает структуры лабиринта, что делает лечение особенно сложным.

"Средний отит развивается за барабанной перепонкой, чаще всего после сильного переохлаждения или при распространении инфекции из носоглотки. Через глоточное устье слуховой трубы инфекция попадает в среднее ухо, вызывая воспаление и ухудшение слуха. Внутренний отит, или лабиринтит, — это воспаление внутреннего уха, которое сопровождается сильным головокружением. Это самые труднодиагностируемые и труднолечимые формы, с которыми сложнее всего добиться полного выздоровления", — отметил Зайцев.

Врач напомнил, что лучшая профилактика отитов — это защита ушей и носа от холода. Он посоветовал подбирать головные уборы по погоде, не переохлаждать слизистую носа и избегать резкого сморкания, которое может привести к распространению инфекции по слуховой трубе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Драгметаллы рекордно дорожают: к золоту и серебру присоединилась платина
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Сон становится глубже без таблеток и гаджетов, когда в постели есть простой предмет
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Мех добавляет лишние килограммы: три ошибки, которые совершают почти все
Цветение без пауз и лишнего полива: цветок, который цветёт месяцами и не капризничает
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.