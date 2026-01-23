Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются

Отит может развиться из-за переохлаждения, травмы уха, вирусной инфекции или неправильного очищения слухового прохода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит ухо ушной палочкой

Врач отметил, что , существует три вида отита — наружный, средний и внутренний, поскольку у человека есть наружное, среднее и внутреннее ухо. Каждый из них имеет свои причины возникновения и особенности течения. Наружный отит чаще всего связан с переохлаждением слухового прохода, травмами или неправильным уходом за ушами.

"Наружный отит — это, как правило, результат переохлаждения слухового прохода или ушной раковины. Иногда он бывает травматического характера, например, из-за удара по уху или давления головного убора. Также встречаются вирусные формы — так называемые буллезные постгриппозные отиты, когда вирусный компонент останавливается на уровне уха. Бывают и аллергические наружные отиты, когда воспаление развивается из-за контакта с аллергеном или грязными руками, особенно если ухо вспотело", — рассказал он.

Зайцев подчеркнул, что к наружным отитам могут приводить и серные пробки. По его словам, при попытке очистить уши самостоятельно человек часто усугубляет ситуацию, проталкивая серу глубже в слуховой проход.

"Серные пробки тоже нередко провоцируют наружные отиты. Когда человек пытается удалить серу самостоятельно, он проталкивает ее все глубже и глубже, спрессовывает, и кислород перестает поступать в слуховой проход. В результате развивается воспаление — так называемый контактный наружный отит. Это одно из самых частых состояний, с которыми пациенты обращаются к отоларингологу", — пояснил специалист.

Он отметил, что средние и внутренние отиты протекают тяжелее и могут вызывать осложнения, включая снижение слуха и головокружение. При среднем отите воспаление возникает за барабанной перепонкой, а при внутреннем — затрагивает структуры лабиринта, что делает лечение особенно сложным.

"Средний отит развивается за барабанной перепонкой, чаще всего после сильного переохлаждения или при распространении инфекции из носоглотки. Через глоточное устье слуховой трубы инфекция попадает в среднее ухо, вызывая воспаление и ухудшение слуха. Внутренний отит, или лабиринтит, — это воспаление внутреннего уха, которое сопровождается сильным головокружением. Это самые труднодиагностируемые и труднолечимые формы, с которыми сложнее всего добиться полного выздоровления", — отметил Зайцев.

Врач напомнил, что лучшая профилактика отитов — это защита ушей и носа от холода. Он посоветовал подбирать головные уборы по погоде, не переохлаждать слизистую носа и избегать резкого сморкания, которое может привести к распространению инфекции по слуховой трубе.