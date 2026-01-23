Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Привычка игнорировать головную боль лишает человека возможности вовремя выявить болезнь и может привести к серьезным осложнениям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал невролог Павел Фролов.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

По словам специалиста, привычка терпеть головную боль опасна тем, что человек не только теряет возможность своевременно получить медицинскую помощь, но и рискует пропустить серьезное заболевание. Часто пациенты привыкают к боли, списывают ее на усталость или стресс и не обращаются к врачу, хотя в ряде случаев именно ранняя диагностика помогает избежать осложнений и хронических состояний.

"Если человек терпит головную боль, он, по сути, лишает себя информации о ее происхождении. Как и у любого заболевания, у нее может быть несколько причин, и это определяет только врач. Без обследования невозможно понять, что происходит, и это может привести к усугублению состояния. Поэтому важно не откладывать обращение за помощью и не игнорировать этот сигнал организма", — пояснил он.

Врач подчеркнул, что постоянная боль негативно влияет на общее самочувствие и качество жизни. По его словам, терпение боли со временем приводит к тому, что человек перестает воспринимать свое состояние как ненормальное, что само по себе опасно.

"Головная боль всегда снижает комфорт и качество жизни. Человек привыкает к ней и перестает воспринимать боль как сигнал о проблеме. Но ведь невозможно жить с постоянной зубной болью — то же самое и с головной. Нужно понимать, что за этим симптомом может стоять заболевание, требующее лечения", — отметил невролог.

Фролов добавил, что характер головных болей зависит от возраста и образа жизни человека. У взрослых они чаще вызваны перенапряжением или хроническими заболеваниями, а у детей и подростков — лор-патологиями и стрессом. Врач также предупредил, что нельзя исключать и опасные случаи, такие как опухолевые процессы.

"У взрослых головная боль чаще связана с перенапряжением и повышенным давлением. У детей — с недолеченными заболеваниями уха, носа и горла, а у подростков — с недосыпом и эмоциональным стрессом. Но самое главное — не пропустить серьезные болезни, например онкологию. Для таких случаев характерна боль, которая появляется преимущественно утром, плохо снимается препаратами и становится регулярной", — подчеркнул врач.

Он также отметил, что обезболивающие препараты можно использовать только при единичных эпизодах боли и после установления диагноза, но постоянное их применение без наблюдения врача опасно и не решает проблему.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
