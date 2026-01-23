Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов

После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка

Здоровье

Праздничные каникулы часто становятся стрессом для детского организма, особенно для пищеварительной системы. Поздние отходы ко сну, избыток сладкого и непривычная еда могут нарушить привычный ритм работы желудочно-кишечного тракта. После Нового года многие родители сталкиваются с жалобами детей на боли в животе и общее недомогание.

Ребёнок
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребёнок

Чем опасны праздничные излишества

По врача-педиатра Городской детской поликлиники № 6 Екатерины Вороновой, чрезмерное употребление сладостей, газировки, фастфуда, жирной и тяжёлой пищи способно привести к функциональным нарушениям пищеварения у детей. Такие сбои нередко сопровождаются запорами, болями в животе и тошнотой.

"Большое количество вредной еды — сладостей, газировки, фастфуда, жирной и тяжелой пищи — может привести к функциональным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта у детей, запорам, болям в животе, тошноте", — предупредила врач-педиатр Екатерина Воронова.

Возвращение к режиму питания

После праздничных угощений обычная домашняя еда нередко кажется детям пресной. Однако врач настаивает на необходимости как можно быстрее вернуться к привычному рациону и исключить лишние продукты. Пропуск основных приёмов пищи, по её словам, только усугубляет ситуацию.

Оптимальным вариантом считается дробное питание небольшими порциями каждые три-четыре часа. Ребёнка важно приучать есть не спеша и тщательно пережёвывать пищу, а за три часа до сна предлагать лёгкий ужин, чтобы снизить нагрузку на желудок.

Полезные продукты и питьевой режим

Для восстановления пищеварения Екатерина Воронова рекомендует включать в рацион зерновые каши, отварное мясо и рыбу, свежие овощи и фрукты. Отдельное внимание она советует уделять кисломолочным продуктам — натуральному йогурту, кефиру и ряженке, которые поддерживают перистальтику кишечника и защищают слизистую желудка.

Сон, движение и роль родителей

Педиатр подчёркивает, что на пищеварение напрямую влияют физическая активность и сон. Прогулки, подвижные игры и зимние забавы ускоряют обмен веществ и помогают пище перевариваться эффективнее. Недосып же, напротив, может стать причиной расстройств ЖКТ, поэтому ребёнку необходимо спать не менее восьми-десяти часов в сутки, а время с гаджетами стоит ограничить.

Если боли и дискомфорт в животе сохраняются, специалист советует не откладывать визит к врачу. При этом она напоминает, что дети во многом копируют поведение взрослых, и здоровые привычки в семье помогают мягче вернуться к обычному ритму после праздников.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Садоводство, цветоводство
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Энергетика
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Драгметаллы рекордно дорожают: к золоту и серебру присоединилась платина
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Сон становится глубже без таблеток и гаджетов, когда в постели есть простой предмет
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Мех добавляет лишние килограммы: три ошибки, которые совершают почти все
Цветение без пауз и лишнего полива: цветок, который цветёт месяцами и не капризничает
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.