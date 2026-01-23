После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка

Праздничные каникулы часто становятся стрессом для детского организма, особенно для пищеварительной системы. Поздние отходы ко сну, избыток сладкого и непривычная еда могут нарушить привычный ритм работы желудочно-кишечного тракта. После Нового года многие родители сталкиваются с жалобами детей на боли в животе и общее недомогание.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребёнок

Чем опасны праздничные излишества

По врача-педиатра Городской детской поликлиники № 6 Екатерины Вороновой, чрезмерное употребление сладостей, газировки, фастфуда, жирной и тяжёлой пищи способно привести к функциональным нарушениям пищеварения у детей. Такие сбои нередко сопровождаются запорами, болями в животе и тошнотой.

Возвращение к режиму питания

После праздничных угощений обычная домашняя еда нередко кажется детям пресной. Однако врач настаивает на необходимости как можно быстрее вернуться к привычному рациону и исключить лишние продукты. Пропуск основных приёмов пищи, по её словам, только усугубляет ситуацию.

Оптимальным вариантом считается дробное питание небольшими порциями каждые три-четыре часа. Ребёнка важно приучать есть не спеша и тщательно пережёвывать пищу, а за три часа до сна предлагать лёгкий ужин, чтобы снизить нагрузку на желудок.

Полезные продукты и питьевой режим

Для восстановления пищеварения Екатерина Воронова рекомендует включать в рацион зерновые каши, отварное мясо и рыбу, свежие овощи и фрукты. Отдельное внимание она советует уделять кисломолочным продуктам — натуральному йогурту, кефиру и ряженке, которые поддерживают перистальтику кишечника и защищают слизистую желудка.

Сон, движение и роль родителей

Педиатр подчёркивает, что на пищеварение напрямую влияют физическая активность и сон. Прогулки, подвижные игры и зимние забавы ускоряют обмен веществ и помогают пище перевариваться эффективнее. Недосып же, напротив, может стать причиной расстройств ЖКТ, поэтому ребёнку необходимо спать не менее восьми-десяти часов в сутки, а время с гаджетами стоит ограничить.

Если боли и дискомфорт в животе сохраняются, специалист советует не откладывать визит к врачу. При этом она напоминает, что дети во многом копируют поведение взрослых, и здоровые привычки в семье помогают мягче вернуться к обычному ритму после праздников.