Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха

Одышка может указывать как на физиологическую реакцию организма при нагрузке, так и на развитие патологических процессов в сердце или дыхательной системе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сердечный приступ

Как отметила врач, одышка может проявляться по разным причинам и не всегда указывает на заболевание. Кратковременная нехватка воздуха после физической активности считается нормой, однако появление затрудненного дыхания в состоянии покоя может свидетельствовать о развитии патологий.

"Если одышка появляется после физических упражнений, это может быть показателем нормы. Но когда она возникает в спокойном состоянии, причин может быть много, в том числе довольно серьезных. В первую очередь стоит исключить заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В таких случаях необходимы дополнительные обследования, чтобы врач смог определить, что именно происходит", — пояснила Беляева.

Врач отметила, что тревогу также должна вызывать ситуация, когда ранее привычная нагрузка вдруг стала вызывать затруднение дыхания. По ее словам, у молодых людей одышка нередко связана с курением, в том числе электронными сигаретами, а также злоупотреблением кофеином и энергетиками.

"Если раньше человек поднимался по лестнице без проблем, а теперь начинает задыхаться, это уже серьезный сигнал. Нужно исключить факторы риска — курение, особенно вейпы, употребление кофе и энергетиков. Если явной причины нет, обязательно стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Возможно, были предпосылки, на которые просто не обратили внимания, и теперь требуется терапия", — заключила Беляева.