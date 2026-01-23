Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов
Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре
Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт

Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха

Здоровье

Одышка может указывать как на физиологическую реакцию организма при нагрузке, так и на развитие патологических процессов в сердце или дыхательной системе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Сердечный приступ
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сердечный приступ

Как отметила врач, одышка может проявляться по разным причинам и не всегда указывает на заболевание. Кратковременная нехватка воздуха после физической активности считается нормой, однако появление затрудненного дыхания в состоянии покоя может свидетельствовать о развитии патологий.

"Если одышка появляется после физических упражнений, это может быть показателем нормы. Но когда она возникает в спокойном состоянии, причин может быть много, в том числе довольно серьезных. В первую очередь стоит исключить заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В таких случаях необходимы дополнительные обследования, чтобы врач смог определить, что именно происходит", — пояснила Беляева.

Врач отметила, что тревогу также должна вызывать ситуация, когда ранее привычная нагрузка вдруг стала вызывать затруднение дыхания. По ее словам, у молодых людей одышка нередко связана с курением, в том числе электронными сигаретами, а также злоупотреблением кофеином и энергетиками.

"Если раньше человек поднимался по лестнице без проблем, а теперь начинает задыхаться, это уже серьезный сигнал. Нужно исключить факторы риска — курение, особенно вейпы, употребление кофе и энергетиков. Если явной причины нет, обязательно стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Возможно, были предпосылки, на которые просто не обратили внимания, и теперь требуется терапия", — заключила Беляева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Садоводство, цветоводство
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Герпес оказался опаснее, чем думали: как вирус ускоряет старение мозга
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Ювелирный гардероб больше не скучный: яркие камни захватывают повседневные образы
Пока за окном морозы, урожай уже стартует: что важно знать о январском посеве
Безобидная привычка с неприятными последствиями: чем опасен снег для домашних собак
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов
Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре
Оценки за поведение снова в деле: почему эта идея пугает даже спокойных родителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.