Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре

Здоровье

Разовое отступление от диеты, или "читмил", не мешает процессу похудения и не вредит организму, если устраивать его не чаще одного раза в три недели. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

Женщина, измеряющая живот
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, измеряющая живот

По словам специалиста, человек не должен полностью лишать себя удовольствия от еды — редкие послабления допустимы, если в целом питание остается сбалансированным. Организм способен без последствий перенести небольшие отклонения, если они происходят редко.

"Мы все живые люди, и у каждого из нас бывает желание себя побаловать или наградить чем-то. Существуют праздничные дни, когда трудно полностью придерживаться правил питания. Если подобные погрешности происходят не чаще, чем раз в три недели, то они не оказывают влияния на вес и общее состояние здоровья. Но важно помнить, что регулярные отступления от режима могут свести на нет все усилия по контролю питания", — пояснила Гончарова.

Врач добавила, что резкая смена привычного рациона способна вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, обильное потребление жирной, острой и соленой пищи после периода ограничений могут привести к боли, тошноте и обострению хронических заболеваний.

"Если человек привык питаться умеренно, внезапная нагрузка жирным, острым, соленым, орехами, сухофруктами, фруктами или ягодами может спровоцировать обострение болезней желудка и кишечника. Это нередко сопровождается тошнотой, рвотой, болями в животе и нарушениями стула. После таких застолий полезно провести разгрузочный день — например, на воде, выпивая стакан теплой воды каждые два часа независимо от чувства жажды. В других случаях можно выбрать разгрузку на продуктах, рекомендованных врачом, с общим колоражем около 600 килокалорий", — сказала она.

Гончарова подчеркнула, что частые отступления от режима питания приводят к накоплению лишних калорий, соли и жидкости, что негативно влияет на обмен веществ. По ее словам, такие эпизоды постепенно возвращают человека к исходным показателям веса и ухудшают водно-солевой, жировой и углеводный баланс организма.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
