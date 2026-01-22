Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту

Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи

Здоровье

Иногда рассказ пациента звучит настолько неправдоподобно, что сбивает с толку даже опытных врачей. Именно так произошло в Балаково, где мужчина уверял медиков, что получил травмы после падения с Эйфелевой башни. На первый взгляд история выглядела абсурдной, но, как выяснилось позже, в ней оказалось куда больше правды, чем казалось сначала.

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Сена

Необычное признание пациента

Житель Балаково был доставлен в местную больницу с серьёзными травмами. По словам врачей, его рассказ о падении с Эйфелевой башни поначалу вызвал недоумение и даже заставил задуматься о необходимости консультации у психиатра. Слишком уж фантастично звучала версия о парижской достопримечательности в контексте саратовской глубинки.

Однако дальнейшие расспросы помогли прояснить ситуацию. Мужчина действительно взбирался на сооружение, внешне напоминающее знаменитую башню, но находилось оно вовсе не во Франции. Речь шла о копии Эйфелевой башни, установленной в Хвалынском районе Саратовской области.

Селфи с риском для здоровья

Как выяснилось, мотив поступка оказался вполне прозаичным. Пациент хотел сделать эффектную фотографию для социальных сетей, рассчитывая на впечатляющий кадр. Ради этого он поднялся на пятиметровую конструкцию, которая, несмотря на скромные размеры по сравнению с оригиналом, всё же представляла определённую опасность.

С высоты открывался вид на окрестные просторы, но удержаться на сооружении мужчина не смог. Падение обернулось несколькими сломанными рёбрами и ощутимыми физическими последствиями. Помимо травм, инцидент, вероятно, стал ударом и по самолюбию незадачливого "покорителя" достопримечательностей.

Итог с жизненным уроком

В настоящее время пациент идёт на поправку и готовится к выписке из больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильное и не представляющее угрозы для жизни. История, начавшаяся с почти анекдотичного признания, завершилась вполне реальными медицинскими выводами.

Случай стал напоминанием о том, что стремление к эффектным кадрам не должно перевешивать здравый смысл. Даже копии известных достопримечательностей требуют осторожности, а желание удивить подписчиков может привести к последствиям, которые запомнятся куда сильнее любого удачного снимка — сообщает argumenti. ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Энергетика
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Садоводство, цветоводство
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Последние материалы
Зима ещё спит, а урожай уже стартовал: что стоит посеять на подоконнике в январе
Ресницы без туши, но с кукольным эффектом: этот приём меняет взгляд за 10 секунд
Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Все жмут сильнее — и стоят дольше: что на самом деле запускает дорожный коллапс
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
До космонавтов ближе, чем до людей: место на Земле, где цивилизация исчезает
Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.