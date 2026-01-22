Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи

Иногда рассказ пациента звучит настолько неправдоподобно, что сбивает с толку даже опытных врачей. Именно так произошло в Балаково, где мужчина уверял медиков, что получил травмы после падения с Эйфелевой башни. На первый взгляд история выглядела абсурдной, но, как выяснилось позже, в ней оказалось куда больше правды, чем казалось сначала.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Река Сена

Необычное признание пациента

Житель Балаково был доставлен в местную больницу с серьёзными травмами. По словам врачей, его рассказ о падении с Эйфелевой башни поначалу вызвал недоумение и даже заставил задуматься о необходимости консультации у психиатра. Слишком уж фантастично звучала версия о парижской достопримечательности в контексте саратовской глубинки.

Однако дальнейшие расспросы помогли прояснить ситуацию. Мужчина действительно взбирался на сооружение, внешне напоминающее знаменитую башню, но находилось оно вовсе не во Франции. Речь шла о копии Эйфелевой башни, установленной в Хвалынском районе Саратовской области.

Селфи с риском для здоровья

Как выяснилось, мотив поступка оказался вполне прозаичным. Пациент хотел сделать эффектную фотографию для социальных сетей, рассчитывая на впечатляющий кадр. Ради этого он поднялся на пятиметровую конструкцию, которая, несмотря на скромные размеры по сравнению с оригиналом, всё же представляла определённую опасность.

С высоты открывался вид на окрестные просторы, но удержаться на сооружении мужчина не смог. Падение обернулось несколькими сломанными рёбрами и ощутимыми физическими последствиями. Помимо травм, инцидент, вероятно, стал ударом и по самолюбию незадачливого "покорителя" достопримечательностей.

Итог с жизненным уроком

В настоящее время пациент идёт на поправку и готовится к выписке из больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильное и не представляющее угрозы для жизни. История, начавшаяся с почти анекдотичного признания, завершилась вполне реальными медицинскими выводами.

Случай стал напоминанием о том, что стремление к эффектным кадрам не должно перевешивать здравый смысл. Даже копии известных достопримечательностей требуют осторожности, а желание удивить подписчиков может привести к последствиям, которые запомнятся куда сильнее любого удачного снимка — сообщает argumenti. ru.