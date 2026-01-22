Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик

Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами

Здоровье » Красота

Кислотные пилинги остаются одной из самых востребованных процедур в косметологии, поскольку эффективно обновляют кожу и улучшают ее качество. Однако при неправильном применении они могут вызвать ожоги и стойкую пигментацию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

Женщина у косметолога
Фото: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина у косметолога

Она объяснила, что кислотный пилинг основан на воздействии растворов кислот, которые мягко удаляют верхний слой омертвевших клеток и запускают естественные процессы восстановления кожи. В результате повышается микроциркуляция, стимулируется обновление клеток, выравнивается тон лица и уменьшаются воспалительные элементы. По словам эксперта, пилинг также способствует омоложению кожи, улучшает ее упругость и борется с последствиями акне.

"Кислотные пилинги — это процедуры, при которых специалисты используют растворы кислот для контролируемого удаления верхних, ороговевших слоев кожи. Пилинги стимулируют обновление клеток, улучшают текстуру, выравнивают тон, убирают морщины и следы постакне. Кроме того, процедуры активируют выработку коллагена и эластина, делают кожу более плотной и упругой. Это эффективный метод очищения, осветления пигментных пятен и сужения пор, который помогает вернуть коже здоровый вид", — отметила косметолог.

При этом специалист подчеркнула, что пилинг является медицинской процедурой и требует грамотного подбора состава и уровня кислотности. Существуют поверхностные, срединные и глубокие пилинги, и каждый из них имеет свои особенности и риски. Легкие варианты можно применять дома, но только если они изначально предназначены для самостоятельного использования.

"Важно понимать, что профессиональные пилинги содержат высокий процент кислот и могут включать до десяти различных компонентов. При неправильном применении можно получить ожог, сильную пигментацию или аллергическую реакцию. Особенно опасно делать такие процедуры перед весной и летом — ультрафиолет усугубит повреждение кожи. Покупка профессиональных составов на маркетплейсах и их использование дома — огромная ошибка, которая может обернуться длительным и дорогостоящим восстановлением", — предупредила Миронова.

Она подчеркнула, что последствия неудачного пилинга нередко оказываются серьезнее, чем ожидаемый косметический эффект: ожоги и пигментные пятна лечатся месяцами, а восстановление может стоить сотни тысяч рублей. Поэтому проводить такие процедуры следует только у квалифицированных специалистов, использующих сертифицированные препараты и профессиональные протоколы ухода. При этом в домашних условиях допустимо применять лишь поверхностные пилинги с низкой концентрацией кислот, на упаковке которых прямо указано, что они предназначены для домашнего использования.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Последние материалы
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Газон под снегом живёт по другим законам: эти ошибки покроют лужайку проплешинами
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений
Красота без жертв не бывает: привычки, за которые волосы расплачиваются годами
18 пальцев с кровью: у этой саламандры есть секрет, которого нет у других амфибий
Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Спину тянут, а она болит сильнее: что на самом деле происходит с мышцами
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.