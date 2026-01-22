Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами

Кислотные пилинги остаются одной из самых востребованных процедур в косметологии, поскольку эффективно обновляют кожу и улучшают ее качество. Однако при неправильном применении они могут вызвать ожоги и стойкую пигментацию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

Фото: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина у косметолога

Она объяснила, что кислотный пилинг основан на воздействии растворов кислот, которые мягко удаляют верхний слой омертвевших клеток и запускают естественные процессы восстановления кожи. В результате повышается микроциркуляция, стимулируется обновление клеток, выравнивается тон лица и уменьшаются воспалительные элементы. По словам эксперта, пилинг также способствует омоложению кожи, улучшает ее упругость и борется с последствиями акне.

"Кислотные пилинги — это процедуры, при которых специалисты используют растворы кислот для контролируемого удаления верхних, ороговевших слоев кожи. Пилинги стимулируют обновление клеток, улучшают текстуру, выравнивают тон, убирают морщины и следы постакне. Кроме того, процедуры активируют выработку коллагена и эластина, делают кожу более плотной и упругой. Это эффективный метод очищения, осветления пигментных пятен и сужения пор, который помогает вернуть коже здоровый вид", — отметила косметолог.

При этом специалист подчеркнула, что пилинг является медицинской процедурой и требует грамотного подбора состава и уровня кислотности. Существуют поверхностные, срединные и глубокие пилинги, и каждый из них имеет свои особенности и риски. Легкие варианты можно применять дома, но только если они изначально предназначены для самостоятельного использования.

"Важно понимать, что профессиональные пилинги содержат высокий процент кислот и могут включать до десяти различных компонентов. При неправильном применении можно получить ожог, сильную пигментацию или аллергическую реакцию. Особенно опасно делать такие процедуры перед весной и летом — ультрафиолет усугубит повреждение кожи. Покупка профессиональных составов на маркетплейсах и их использование дома — огромная ошибка, которая может обернуться длительным и дорогостоящим восстановлением", — предупредила Миронова.

Она подчеркнула, что последствия неудачного пилинга нередко оказываются серьезнее, чем ожидаемый косметический эффект: ожоги и пигментные пятна лечатся месяцами, а восстановление может стоить сотни тысяч рублей. Поэтому проводить такие процедуры следует только у квалифицированных специалистов, использующих сертифицированные препараты и профессиональные протоколы ухода. При этом в домашних условиях допустимо применять лишь поверхностные пилинги с низкой концентрацией кислот, на упаковке которых прямо указано, что они предназначены для домашнего использования.