Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой

Здоровье

С годами уверенность в себе снижается не из-за характера, а из-за утраты привычных жизненных опор — внешности, физической формы или профессиональных успехов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Девушка смотрит на себя
Фото: freepik is licensed under public domain
Девушка смотрит на себя

По словам Метелиной, уверенность в себе формируется на основе успехов в значимых для человека сферах — карьере, отношениях, внешности или спорте. Когда человек перестает получать подтверждение своей значимости, привычная опора исчезает, а вместе с ней уходит и чувство уверенности.

"Когда мы уверены в себе, это всегда связано с опытом побед. Например, красивая женщина чувствует уверенность, потому что получает внимание, спортсмен — потому что побеждает, а успешный профессионал — потому что его ценят. Но если эти источники признания уходят, уверенность естественным образом снижается", — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что потеря привлекательности, физической формы или прежней скорости мышления часто воспринимается как личная неудача, хотя это естественные возрастные процессы. В этот момент, по словам Метелиной, важно найти новые источники внутренней опоры, которые будут давать ощущение значимости и контроля над жизнью.

"Чтобы вернуть уверенность, нужно искать новые ориентиры — то, что приносит радость и ощущение роста. Можно начать осваивать новое дело, сравнивать себя только с собой в прошлом и отмечать собственный прогресс. Главное — не сопоставлять себя с другими, особенно в тех областях, где вы чувствуете уязвимость. Это заведомо проигрышная позиция", — подчеркнула она.

Психолог отметила, что уверенность — это не постоянное состояние, а процесс, который требует осознанности и гибкости. С возрастом человек может становиться не менее, а даже более уверенным, если научится ценить свои новые стороны и достижения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
