Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет

Разрушение зубной эмали вызывают не только сладости, но и кислые продукты, а также частые перепады температуры, например при употреблении горячих и холодных напитков. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ведущая программы "Доктор И", врач-стоматолог Ирина Першина.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приеме у стоматолога

По словам стоматолога, главная опасность для эмали — не сам сахар, а то, как долго он остается на поверхности зубов. Она отметила, что фруктовые кислоты также постепенно разрушают защитный слой, особенно если человек часто ест кислые фрукты и не соблюдает гигиену полости рта.

"Кислые фрукты, содержащие фруктовые кислоты, при частом употреблении могут привести к гиперчувствительности зубов. Если ими злоупотреблять, повреждение эмали со временем становится неизбежным. Сладкое вредно не только из-за сахара, но и потому, что липкие продукты надолго остаются на зубах, создавая благоприятную среду для бактерий", — пояснила Першина.

Она подчеркнула, что не менее опасны резкие перепады температур — например, когда холодное мороженое запивают горячим чаем. По словам стоматолога, такие контрасты вызывают микротрещины и ускоряют износ эмали.

"Эмаль зубов не любит перепадов температур. Привычка есть холодное, а затем горячее может быть гораздо вреднее, чем просто горячая еда. Сама слизистая рта страдает от слишком высоких температур, но для эмали особенно разрушителен именно контраст. В таких случаях повреждение может накапливаться годами, оставаясь незаметным до появления боли", — отметила врач.

Першина добавила, что многие пациенты замечают повреждения эмали уже на поздних стадиях, когда процесс разрушения зашел далеко. По ее словам, профилактический осмотр у стоматолога хотя бы раз в год позволяет выявить проблемы на раннем этапе и сохранить здоровье зубов на долгие годы.