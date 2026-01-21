Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму

Завтрак не обязательно должен быть самым калорийным приемом пищи — гораздо важнее, чтобы он был сбалансированным и разнообразным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полезный завтрак

Врач отметила, что организм нуждается не в обильном, а в сбалансированном питании. Главный принцип — разнообразие, а не количество калорий. Дианова подчеркнула, что чрезмерно плотные завтраки с большим количеством животных продуктов действительно дают длительное чувство сытости, но могут привести к неприятным последствиям.

"Плотный завтрак выгоден трудоголикам — тем, кто весь день проводит в делах и не успевает поесть. Но это не вариант для здоровья. Слишком сытный завтрак может провоцировать запоры, сгущение желчи и образование камней. Сытость достигается за счет сочетания нескольких видов животных продуктов, но в долгосрочной перспективе это повышает риск хронических заболеваний", — пояснила Дианова.

Она подчеркнула, что основа правильного рациона — принцип "здоровой тарелки", где сбалансированы белки, жиры и углеводы. Такой подход обеспечивает разнообразие и снижает риск пищевых расстройств.

"Я за сбалансированное питание, а не за жесткие правила. Даже полезная каша сама по себе не дает насыщения — к ней нужно добавить белковый продукт, например кусочек сыра, яйцо или немного орехов. Важно чередовать продукты и не зацикливаться на одном виде завтрака. Разнообразие — ключ к здоровью и нормальному пищевому поведению", — сказала гастроэнтеролог.

Дианова добавила, что полезный завтрак не требует сложных приготовлений или дорогих продуктов. Главное, чтобы в нем сочетались источники белка, клетчатки и витаминов — тогда организм получит энергию без чувства тяжести, а метаболизм будет работать стабильно в течение дня.