Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками

Здоровье

Рост числа панических атак связан с хроническим стрессом, переизбытком негативной информации и нарушением режима дня. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паника

По словам специалиста, современный ритм жизни способствует формированию постоянного состояния тревожности. Люди испытывают эмоциональное напряжение из-за давления на работе, сложных социальных отношений и общего чувства нестабильности. Всё это со временем приводит к стрессу, который становится пусковым фактором для развития панических атак.

"Число людей с паническими атаками растет, потому что жизнь становится более тревожной и динамичной. Люди сталкиваются со сложными отношениями на работе, в быту, испытывают постоянное напряжение и стресс. А хроническая тревога и стресс — это главные причины, которые ведут к появлению панических атак", — пояснил Панов.

Он отметил, что значительную роль играют и внешние раздражители — поток тревожных новостей, избыточное использование социальных сетей и нарушения режима сна. По словам эксперта, подобные факторы усиливают тревожность и провоцируют психоэмоциональные расстройства, особенно у молодежи, которая нередко злоупотребляет кофеином, энергетиками и другими стимуляторами.

"В легких случаях с паническими атаками можно справиться без лекарств. Важно нормализовать режим труда и отдыха, сократить потребление кофе и энергетиков, избегать эмоциональных перегрузок. Полезны дыхательные практики, медитация, йога, а также регулярное общение с психологом или психотерапевтом. Эти методы помогают снизить уровень тревоги и научиться контролировать состояние", — отметил психиатр.

Панов добавил, что при отсутствии улучшений необходимо обращаться к специалисту для подбора терапии. По его словам, комплексное лечение, сочетающее медикаментозную и психотерапевтическую помощь, в большинстве случаев позволяет восстановить психическое равновесие.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
