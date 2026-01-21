Застой, ведущий к болезни: как спасти свои вены от разрушения, не вставая с места

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Долгое сидение за компьютером или за рулем ухудшает венозный отток и создает риск развития хронической венозной недостаточности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета имени Пирогова Вадим Богачев.

Женские ноги с варикозом
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женские ноги с варикозом

По словам флеболога, венозная система ног работает эффективно только при активном движении, когда мышцы помогают продвигать кровь вверх по венам. Сидячая или стоячая работа одинаково негативно сказываются на состоянии сосудов, так как нарушают естественный отток крови.

"Венозная система откачивает кровь из ног тогда, когда сокращаются икроножные мышцы, то есть при движении. Поэтому и стоячая, и сидячая работа влияют на венозный отток негативно, создавая предпосылки для развития венозной недостаточности. Во время сидячей работы дополнительно сужается просвет подколенной вены, особенно если человек сидит в узких джинсах или закинув ногу на ногу", — отметил Богачев.

Он добавил, что людям с сидячей работой важно регулярно давать нагрузку на мышцы ног даже в положении сидя. По словам флеболога, простая гимнастика или использование компрессионного трикотажа способны снизить риск застоя крови.

"Если приходится долго сидеть, нужно периодически вставать и немного походить, а при отсутствии такой возможности — вытянуть ноги вперед и активно разгибать их в голеностопе. Тем, кто проводит за рулем или в офисе много часов, стоит использовать профилактический компрессионный трикотаж. Он частично компенсирует отсутствие движения и помогает сохранить нормальный венозный отток", — пояснил профессор.

Богачев также подчеркнул, что вечерние тренировки не заменят регулярной активности в течение дня. По его словам, после физической нагрузки застой в венозной системе возникает уже через полчаса сидения.

"Вечерний спорт полезен для сердца и сосудов, но не устраняет венозный застой. Работать ногами нужно тогда, когда сидишь, а не после. Лучше делать небольшие упражнения прямо во время работы — как раньше называли, производственная гимнастика: ножками потопали, ручками похлопали — и уже польза", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
