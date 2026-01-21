Следствие без быстрых ответов: дело новокузнецкого роддома обещает быть долгим

Резонансное дело о гибели девяти новорождённых в роддоме Новокузнецка может растянуться на годы и завершиться реальным сроком лишения свободы для обвиняемого. Такой сценарий защиты не исключает уже на начальном этапе расследования.

Обвинения и меры пресечения

Следственный комитет задержал главного врача новокузнецкой городской больницы № 1 Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорождённых Алексея Эмиха. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По версии следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей привело к гибели девяти младенцев в период с 4 по 12 января.

Суд избрал для Хераскова меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении Алексея Эмиха введён запрет определённых действий. Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения, а материалы дела пополнились изъятой медицинской и кадровой документацией.

Возможные правовые последствия

Как пояснил адвокат Виталия Хераскова Игорь Михайлович из коллегии "Аронов и Партнёры", его подзащитному вменяется часть 3 статьи 293 УК РФ — халатность, повлёкшая смерть двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

"Если предположить самый жёсткий для подзащитного вариант, то есть если будет установлено, что им действительно допущена преступная халатность, и она состоит в прямой причинной связи со смертью всех девяти младенцев — речь, конечно, может пойти о реальном лишении свободы, причём на весьма длительный срок", — пояснил адвокат Игорь Михайлович.

Почему расследование может затянуться

Защитник отдельно обратил внимание на специфику дел, связанных с врачебными ошибками. По его словам, расследование так называемых ятрогенных преступлений редко бывает быстрым и нередко занимает годы. Это связано с необходимостью проведения сложных медицинских экспертиз, которые могут назначаться повторно в других экспертных учреждениях.

Помимо правовой стороны, адвокат подчеркнул значение психологической поддержки обвиняемого. Работа с эмоциональным состоянием подзащитного, разъяснение сути происходящего и возможных сценариев развития дела он назвал одной из ключевых задач защиты, особенно в условиях неопределённости и общественного резонанса.

Ход событий

О гибели девяти новорождённых стало известно утром 13 января. После этого руководство больницы закрыло стационар на карантин, при этом общего диагноза у младенцев установлено не было. Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности, а главврача временно отстранили от должности и задержали 14 января — сообщает издание "Om1 Новосибирск".