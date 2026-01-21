Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Айсберг стал синим, как чернила: спутники зафиксировали признаки скорого распада
Такси превращается в зону риска: что выводит водителей из себя на раз-два
Игра на выживание: что заставляет европейских лидеров искать диалог с Москвой
Янтарь вскрыли как сейф: внутри оказалось существо из мира 100 миллионов лет назад
Эволюция на пределе возможного: рыбы прошли через то, что не должно было их пощадить
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира

Следствие без быстрых ответов: дело новокузнецкого роддома обещает быть долгим

Здоровье

Резонансное дело о гибели девяти новорождённых в роддоме Новокузнецка может растянуться на годы и завершиться реальным сроком лишения свободы для обвиняемого. Такой сценарий защиты не исключает уже на начальном этапе расследования.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Обвинения и меры пресечения

Следственный комитет задержал главного врача новокузнецкой городской больницы № 1 Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорождённых Алексея Эмиха. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По версии следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей привело к гибели девяти младенцев в период с 4 по 12 января.

Суд избрал для Хераскова меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении Алексея Эмиха введён запрет определённых действий. Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения, а материалы дела пополнились изъятой медицинской и кадровой документацией.

Возможные правовые последствия

Как пояснил адвокат Виталия Хераскова Игорь Михайлович из коллегии "Аронов и Партнёры", его подзащитному вменяется часть 3 статьи 293 УК РФ — халатность, повлёкшая смерть двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

"Если предположить самый жёсткий для подзащитного вариант, то есть если будет установлено, что им действительно допущена преступная халатность, и она состоит в прямой причинной связи со смертью всех девяти младенцев — речь, конечно, может пойти о реальном лишении свободы, причём на весьма длительный срок", — пояснил адвокат Игорь Михайлович.

Почему расследование может затянуться

Защитник отдельно обратил внимание на специфику дел, связанных с врачебными ошибками. По его словам, расследование так называемых ятрогенных преступлений редко бывает быстрым и нередко занимает годы. Это связано с необходимостью проведения сложных медицинских экспертиз, которые могут назначаться повторно в других экспертных учреждениях.

Помимо правовой стороны, адвокат подчеркнул значение психологической поддержки обвиняемого. Работа с эмоциональным состоянием подзащитного, разъяснение сути происходящего и возможных сценариев развития дела он назвал одной из ключевых задач защиты, особенно в условиях неопределённости и общественного резонанса.

Ход событий

О гибели девяти новорождённых стало известно утром 13 января. После этого руководство больницы закрыло стационар на карантин, при этом общего диагноза у младенцев установлено не было. Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности, а главврача временно отстранили от должности и задержали 14 января — сообщает издание "Om1 Новосибирск".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Недвижимость
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Садоводство, цветоводство
Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Золотистые плоды декоративной айвы полезны для иммунитета
Садоводство, цветоводство
Золотистые плоды декоративной айвы полезны для иммунитета
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
Игра на выживание: что заставляет европейских лидеров искать диалог с Москвой
Кошки уже не впечатляют: экзотические питомцы, которых заводят прямо в квартире
Янтарь вскрыли как сейф: внутри оказалось существо из мира 100 миллионов лет назад
Эволюция на пределе возможного: рыбы прошли через то, что не должно было их пощадить
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Кукловод живёт в теле собаки: рефлекс на почёсывание может выдать скрытую проблему
Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.