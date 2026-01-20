Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Время засыпания напрямую влияет на качество сна и самочувствие: пропуская естественный цикл, человек нарушает выработку мелатонина. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Девушка спит на боку
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка спит на боку

По словам специалиста, оптимальное время для засыпания — около 11 часов вечера. В этот период организм начинает активно вырабатывать мелатонин, который регулирует циклы сна и помогает телу полноценно восстановиться. Позднее засыпание, особенно после полуночи, приводит к сбоям в этих естественных процессах.

"Лучше всего засыпать до 12 ночи, а еще лучше — около 11. В это время организм естественно переходит в фазу покоя, запускаются гормональные процессы, отвечающие за восстановление клеток и работу нервной системы. Если человек ложится позже, он пропускает первый цикл сна, а это сбивает внутренние биоритмы и нарушает всю структуру ночного отдыха. В результате организм не успевает перестроиться и сон становится поверхностным", — пояснил Дорохов.

Он отметил, что биоритмы зависят от индивидуальных особенностей: для "жаворонков" поздний отход ко сну особенно вреден, тогда как "совы" легче переносят позднее засыпание. Тем не менее, при нарушении естественных циклов даже у сов со временем ухудшается качество сна и общее самочувствие.

"Если человек засыпает не в начале, а в середине естественного цикла сна, организм уже не успевает выстроить правильную структуру отдыха. Каждый цикл длится примерно полтора часа, и, пропуская первый, мы нарушаем последовательность фаз сна. Именно поэтому после позднего засыпания часто появляется ощущение усталости даже после долгого сна", — заключил нейробиолог.

