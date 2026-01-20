Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Память напрямую связана с общим состоянием организма, поэтому любые проблемы со здоровьем могут отражаться на когнитивных функциях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

память
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
память

Невролог отметил, что нарушения памяти могут проявляться в любом возрасте, но чаще встречаются у людей старше 65 лет. По его словам, этот процесс не является неизбежным следствием старения — многое зависит от образа жизни, физической активности и состояния сердечно-сосудистой системы.

"Память — это один из индикаторов не только ментального, но и физического здоровья. Она напрямую зависит от состояния организма, поэтому любые нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут проявляться ухудшением памяти. Беречь здоровье нужно с молодости, чтобы не сталкиваться с такими проблемами в зрелом возрасте", — пояснил Соков.

Он добавил, что даже молодые люди могут сталкиваться с нарушениями памяти, если организм испытывает стресс или хроническую усталость. Однако отличить безобидные забывчивости от серьезных когнитивных расстройств может только специалист.

"Если человек замечает, что память стала подводить, лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу. Существуют специальные тесты для оценки когнитивных функций, которые помогают определить причину и степень нарушений. Главное — не откладывать обследование и хотя бы раз в год проверять общее состояние здоровья", — заключил невролог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
