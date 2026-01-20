Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Со временем в отношениях может ослабевать интерес и чувство новизны, если супруги перестают уделять внимание друг другу и собственным потребностям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Обручальное кольцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальное кольцо

По словам специалиста, мужская психика устроена таким образом, что мужчине важно постоянно чувствовать движение и решать новые задачи. Если в отношениях не появляется ничего нового, а партнерша становится "понятной и предсказуемой", интерес со временем угасает.

"У мужчин психика устроена так, что им нужно завоевывать, познавать новое, решать интересные задачи. Когда женщина рядом уже понятна и изучена, этот интерес со временем пропадает. Поэтому важно, чтобы оба партнера поддерживали отношения, подбрасывали дровишки в огонь любви, устраивали совместные события, свидания, что-то новое", — отметила психолог.

Резенова подчеркнула, что в паре важно сохранять баланс между совместным временем и личным пространством. По ее словам, партнеры не должны полностью растворяться друг в друге — каждому необходимо иметь собственные увлечения и круг общения.

"Женщинам, как и мужчинам, полезно проводить время с друзьями, иметь свои хобби и интересы. Важно сохранять интригу и индивидуальность, чтобы отношения не превращались в рутину. Совместные занятия тоже важны, они сближают, но нужно помнить, что хорошо вместе, когда каждому хорошо и по отдельности", — пояснила психолог.

Она добавила, что обращаться к психологу стоит не тогда, когда отношения уже в кризисе, а заранее — на этапе, когда все еще стабильно. Это позволяет осознать, как строить здоровое взаимодействие и предотвращать конфликты. Она подчеркнула, что кризисы в семье естественны, а осознанная работа над отношениями помогает пережить их без разрушения семьи.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
