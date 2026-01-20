Маски для волос могут не работать: причина скрыта не в уходе, а гораздо глубже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Красота

Даже самые дорогие средства не восстановят волосы, если проблемы связаны с нарушениями в работе внутренних органов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог и трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Специалист подчеркнула, что состояние волос напрямую зависит от общего состояния организма. По ее словам, если нарушена работа желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы или желчного пузыря, никакие маски или масла не смогут вернуть волосам силу и блеск.

"Здоровье волос связано со здоровьем внутренних органов. Если они работают неправильно, то волосы не могут быть гладкими и красивыми, чем бы мы их ни мазали. Даже самое дорогое средство не даст эффекта, если у человека есть проблемы с кишечником или щитовидной железой", — пояснила Сюракшина.

Она отметила, что маски все же можно использовать как часть ухода, чтобы улучшить внешний вид волос, облегчить расчесывание и сохранить ухоженность. Однако выбор таких средств должен зависеть от типа волос и их состояния.

"Маски помогают увлажнить и смягчить волосы, но их эффект ограничен поверхностным действием. Если повреждения вызваны внешними факторами — сушкой, окрашиванием или укладкой, такие средства могут улучшить состояние волос. Но если проблемы связаны с внутренними нарушениями или дефицитом питательных веществ, никакие маски не исправят ситуацию", — заключила трихолог.

