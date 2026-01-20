Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете

Привычка ложиться спать, не смывая макияж, не только ухудшает состояние кожи, но и мешает естественным процессам ее восстановления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Специалист отметила, что кожа ночью проходит естественный процесс восстановления, который нарушается, если поры остаются забиты косметикой. По словам Сафоновой, именно с полуночи до четырех утра происходят основные регенеративные процессы, и отсутствие очищения делает их невозможными.

"Если не очищать кожу перед сном, то не происходит ее самоочищение и восстановление. В этот период — с двенадцати до четырех часов ночи — кожа активно обновляется, а декоративная косметика мешает этому процессу. Когда поры забиты, риск воспалений и раздражений значительно возрастает", — пояснила эксперт.

Она добавила, что для полноценного ухода важно использовать подходящие средства, а не ограничиваться мицеллярной водой. Сафонова подчеркнула, что выбор очищающего продукта должен зависеть от типа кожи и не вызывать пересушивания.

"Лучше использовать специальные очищающие гели или пенки, которые мягко снимают загрязнения и не повреждают защитный барьер кожи. Мицеллярная вода макияж полностью не удаляет, она больше подходит для финального этапа ухода — чтобы увлажнить и успокоить уже очищенную кожу. А вот мыло применять не стоит: из-за щелочной основы оно пересушивает кожу и может спровоцировать шелушения", — заключила дерматолог.