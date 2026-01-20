Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Красота

Привычка ложиться спать, не смывая макияж, не только ухудшает состояние кожи, но и мешает естественным процессам ее восстановления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Макияж
Фото: unsplash.com by Bhong Bahala is licensed under Free to use under the Unsplash License
Макияж

Специалист отметила, что кожа ночью проходит естественный процесс восстановления, который нарушается, если поры остаются забиты косметикой. По словам Сафоновой, именно с полуночи до четырех утра происходят основные регенеративные процессы, и отсутствие очищения делает их невозможными.

"Если не очищать кожу перед сном, то не происходит ее самоочищение и восстановление. В этот период — с двенадцати до четырех часов ночи — кожа активно обновляется, а декоративная косметика мешает этому процессу. Когда поры забиты, риск воспалений и раздражений значительно возрастает", — пояснила эксперт.

Она добавила, что для полноценного ухода важно использовать подходящие средства, а не ограничиваться мицеллярной водой. Сафонова подчеркнула, что выбор очищающего продукта должен зависеть от типа кожи и не вызывать пересушивания.

"Лучше использовать специальные очищающие гели или пенки, которые мягко снимают загрязнения и не повреждают защитный барьер кожи. Мицеллярная вода макияж полностью не удаляет, она больше подходит для финального этапа ухода — чтобы увлажнить и успокоить уже очищенную кожу. А вот мыло применять не стоит: из-за щелочной основы оно пересушивает кожу и может спровоцировать шелушения", — заключила дерматолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
